Ирина Новикова: «Мир меняет свою конфигурацию, он будет совершенно другой». Как это произойдёт?

Финальный эфир 2022 года! Как проходит интеграция Союзного государства? Чем выгодно участие в ШОС? Доказало ли ОДКБ свою ценность? На площадке ток-шоу «По существу» собрались спикеры разных специализаций, чтобы ответить на эти и другие вопросы в прямом эфире. Кирилл Казаков, СТВ:

На самом деле, мы приходим к выводу о том, что все союзы строятся на поиске ресурсов. Ведь мы же тоже вступаем в союзы, ищем ресурсы, например, какие-то торговые отношения, где продать нашу продукцию, чтобы заработать деньги. И в итоге получается, что эта глобальная система, которая складывалась последние 30 лет, скажем так, она исповедовалась владельцами компании Сороса, она рушится. Потому что Международный валютный фонд – это структура, которая показала, что она не работает, а если работает, то только в одну сторону. ВТО через призму санкций – это вообще структура, которая работает? МВФ и ВТО, мы хорошо, что в ВТО не вступили?