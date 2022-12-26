Ирина Новикова: «Мир меняет свою конфигурацию, он будет совершенно другой». Как это произойдёт?

Финальный эфир 2022 года! Как проходит интеграция Союзного государства? Чем выгодно участие в ШОС? Доказало ли ОДКБ свою ценность? На площадке ток-шоу «По существу» собрались спикеры разных специализаций, чтобы ответить на эти и другие вопросы в прямом эфире.
Кирилл Казаков, СТВ:
На самом деле, мы приходим к выводу о том, что все союзы строятся на поиске ресурсов. Ведь мы же тоже вступаем в союзы, ищем ресурсы, например, какие-то торговые отношения, где продать нашу продукцию, чтобы заработать деньги. И в итоге получается, что эта глобальная система, которая складывалась последние 30 лет, скажем так, она исповедовалась владельцами компании Сороса, она рушится. Потому что Международный валютный фонд – это структура, которая показала, что она не работает, а если работает, то только в одну сторону. ВТО через призму санкций – это вообще структура, которая работает? МВФ и ВТО, мы хорошо, что в ВТО не вступили?
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Прекрасно.
Кирилл Казаков:
А пять лет назад печалились по этому поводу.
Ирина Новикова:
Я хочу сказать, что Международный валютный фонд стал вдруг работать в другую сторону. Ведь все эти организации: Мировой банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация.
Кирилл Казаков:
Всемирная организация здравоохранения, после пандемии я…
Ирина Новикова:
Все эти организации были созданы в послевоенный период как структуры, поддерживающий процессы глобализации.
Кирилл Казаков:
А глобальный кредитор – это США. А когда США вдруг резко начало получать деньги, вырос еще один кредитор Китай, Россия, то почему бы этот глобальный мир и не закрыть?
Ирина Новикова:
Да. И поэтому сейчас мир меняет свою конфигурацию, он будет совершенно другой. Будет глобализация, но она будет другим путем идти, она будет через регионализацию. Не через транснационализацию, как Петр говорил, перевел капитал и все, никаких национальных интересов – это абсолютно правильно. Нынешняя власть в США демократов считает транснационализаторами – они этой концепции придерживаются. А республиканская партия придерживается, ведь Трамп пришел, какой лозунг был у Трампа? «Сделаем Америку великой опять».
Кирилл Казаков:
Вот, если вы говорите, что локализация будет союзов, американцы с кем будут союз создавать? Они пытались создать НАФТу с Мексикой.
Ирина Новикова:
Они и создали, но это только первый этап они создали. Первый уровень – это зона свободной торговли. Они не ставят себе задачу переходить на второй этап, как мы, таможенный союз. Потом создавать экономический союз – ничего этого они не ставят. Для них хватит, что американские товары реализуются в Канаде.
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