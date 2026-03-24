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Сийярто опубликовал видео, где вспомнил номер Зеленского «Игра на рояле без рук»

24 марта 2026 12:26
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Сийярто опубликовал видео, где вспомнил номер Зеленского «Игра на рояле без рук»-0

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выложил видео, в котором с юмором отсылается к старому скетчу главы Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

В ролике он вместе с замглавы МВД Бенце Ретвари и пианистом Гергели Богани пробует свои силы в игре на синтезаторе, шутя о том, как сложно этому научиться. В какой-то момент Сийярто говорит: «Как Зеленский: раз, два, три», а затем показывают фрагмент выступления Зеленского в шоу «Вечерний квартал» 2016 года с номером «Игра на рояле без рук».

Ранее Сийярто уже критиковал высказывания Зеленского о Викторе Орбане, назвав их признаком дурного вкуса и напомнив зрителям о его прошлом в качестве комика.

Фото: pixabay

# Международная политика

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