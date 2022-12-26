Можно выиграть мерч Первого. Как поучаствовать в большом новогоднем квесте в Минске, рассказала Надежда Лазаревич

Новости Беларуси. В столице стартовал большой новогодний квест. На сайте городской администрации размещена интерактивная карта «Вместе с Минском – 2023», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На нее нанесли более 50 локаций – от музеев и спортивных объектов до точек общепита. В числе самых популярных мест – 26 столичных елок.

Маршрут минчане смогут выбрать по своему усмотрению. Участники должны найти 23 точки и на каждой из них обозначить свое посещение. Число символизирует Новый 2023 год. Выполнившие все задания получат праздничный подарок. Это мерч Первого.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Город Минск утвердил интерактивную карту, где размещены, и мы предлагаем нашим гостям и жителям города Минска посетить те места, которые мы путем голосования определенной рабочей группы выбрали. Мы считаем, что они являются интересными, познавательными для наших гостей, участников интерактивной карты. Путем клика вы открываете то или иное место, читаете аннотацию, что мы вам готовы предложить и почему мы вас туда приглашаем, принимаете решение и всей своей семьей приезжаете в эти места.