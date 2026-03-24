Какие заболевания диагностируют в кабинете рентгеновской денситометрии – рассказали в МОКБ
Минская областная клиническая больница – главное медучреждение для жителей центрального региона. Свыше 400 врачей и тысячи спасенных жизней. Всего около 50 отделений. За последний год открылось три новые ультрасовременные операционные. В больнице поправляют свое здоровье не только жители нашей страны, но и представители зарубежья. О новейших методиках лечения и качестве медуслуг рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Какую медпомощь можно получить в Минской областной клинической больнице – рассказал главврач
Чтобы минимизировать риски развития патологий и осложнений у пациентов внедряют новые виды диагностики. В Минской областной клинической больнице начал работу кабинет рентгеновской денситометрии. Роботизированный комплекс состоит из двух помещений – пультовой, а также процедурной. Измерить минеральную плотность костной ткани, выявить остеопороз на самых ранних стадиях. Современный и точный метод диагностики, который стал доступен, благодаря новому аппарату. Золотой стандарт исследования для денситометрии – это поясничный отдел позвоночника, а также шейки бедренных костей. Процедура безболезненная и занимает от 15 до 30 минут. Самое главное, результат пациент получает сразу.
Виктория Кузнецова, заведующая рентгеновским отделением Минской областной клинической больницы:
Изображение сразу поступает на компьютер, врач-рентгенолог обрабатывает изображение. Сам компьютер уже измеряет минеральную плотность костной ткани. На основании этих показателей мы оцениваем параметры по этим данным. Смотрим, есть ли остеопороз, остеопения или совершенные нормы.
Александр Линкевич, главный врач Минской областной клинической больницы:
Это достаточно востребованный вид исследования, который позволяет определять плотность костной ткани у пациентов. Определить риск развития патологических переломов при различных состояниях. Стоит отметить, что в настоящее время это только второй такой аппарат в Минской области.
Подробности в видео.