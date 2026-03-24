Какие заболевания диагностируют в кабинете рентгеновской денситометрии – рассказали в МОКБ

Минская областная клиническая больница – главное медучреждение для жителей центрального региона. Свыше 400 врачей и тысячи спасенных жизней. Всего около 50 отделений. За последний год открылось три новые ультрасовременные операционные. В больнице поправляют свое здоровье не только жители нашей страны, но и представители зарубежья. О новейших методиках лечения и качестве медуслуг рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Какую медпомощь можно получить в Минской областной клинической больнице – рассказал главврач

Чтобы минимизировать риски развития патологий и осложнений у пациентов внедряют новые виды диагностики. В Минской областной клинической больнице начал работу кабинет рентгеновской денситометрии. Роботизированный комплекс состоит из двух помещений – пультовой, а также процедурной. Измерить минеральную плотность костной ткани, выявить остеопороз на самых ранних стадиях. Современный и точный метод диагностики, который стал доступен, благодаря новому аппарату. Золотой стандарт исследования для денситометрии – это поясничный отдел позвоночника, а также шейки бедренных костей. Процедура безболезненная и занимает от 15 до 30 минут. Самое главное, результат пациент получает сразу.

Виктория Кузнецова, заведующая рентгеновским отделением Минской областной клинической больницы:

Изображение сразу поступает на компьютер, врач-рентгенолог обрабатывает изображение. Сам компьютер уже измеряет минеральную плотность костной ткани. На основании этих показателей мы оцениваем параметры по этим данным. Смотрим, есть ли остеопороз, остеопения или совершенные нормы.