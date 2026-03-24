КСИР сообщил об ударах по целям в Израиле

Иранский Корпус стражей исламской революции сообщил о серии ударов по целям в Израиле и по американским военным базам на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости.

Под атаки попали районы Эйлата, Димоны и Тель-Авива, а также объекты армии США.

По данным КСИР, это были 78-я и 79-я волны операции «Правдивое обещание 4», где применялись баллистические ракеты и беспилотники, поражены разведывательные и логистические объекты в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Негеве и Беэр-Шеве.

Иран заявил, что удары стали ответом на действия США и Израиля. В результате эскалации, по его данным, число жертв среди мирного населения превысило 1,3 тысячи, ранения получили более 17 тысяч человек.

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