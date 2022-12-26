«Мы показали, как можно объединиться». Какой пример должно подавать Союзное государство?

Финальный эфир 2022 года! Как проходит интеграция Союзного государства? Чем выгодно участие в ШОС? Доказало ли ОДКБ свою ценность? В 18:30 на площадке ток-шоу «По существу» соберутся спикеры разных специализаций, чтобы ответить на эти и другие вопросы в прямом эфире.

Кирилл Казаков, СТВ:

Эти все наши союзные программы, неважно, что бы ни называлось союзом. Я уже говорил, что союз в понимании некоторых жителей бывшего СССР – очень неприятное такое дело, хотя я абсолютно к этому по-другому отношусь. При этом европейский, тоже союз, он хороший. Но везде (и там, и там) в изначальном формате лежала экономика. ОДКБ, несмотря на то, что это военный союз – там экономика есть. ШОС – экономика есть. Союз Беларуси и России – тоже экономика. И ЕврАзЭС – экономика. Все-таки, может быть, экономика должна быть? Тот самый союз угля и стали, который стал прообразом ЕС.