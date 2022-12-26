«Мы показали, как можно объединиться». Какой пример должно подавать Союзное государство?
Финальный эфир 2022 года! Как проходит интеграция Союзного государства? Чем выгодно участие в ШОС? Доказало ли ОДКБ свою ценность? В 18:30 на площадке ток-шоу «По существу» соберутся спикеры разных специализаций, чтобы ответить на эти и другие вопросы в прямом эфире.
Кирилл Казаков, СТВ:
Эти все наши союзные программы, неважно, что бы ни называлось союзом. Я уже говорил, что союз в понимании некоторых жителей бывшего СССР – очень неприятное такое дело, хотя я абсолютно к этому по-другому отношусь. При этом европейский, тоже союз, он хороший. Но везде (и там, и там) в изначальном формате лежала экономика. ОДКБ, несмотря на то, что это военный союз – там экономика есть. ШОС – экономика есть. Союз Беларуси и России – тоже экономика. И ЕврАзЭС – экономика. Все-таки, может быть, экономика должна быть? Тот самый союз угля и стали, который стал прообразом ЕС.
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Да, с этого начинался Евросоюз. И, безусловно, экономика лежит в основе всего. И когда вы говорили, что мы в одну группировку, во вторую, в третью, не надо забывать: очень часто путают различные группировки и уровни, которые проходит та или иная группировка. На сегодня мы находимся на уровне, когда формируется экономический союз. То есть ЕАЭС – это экономический союз. А начинали мы с зоны свободной торговли. То, о чем сейчас говорили, что СНГ не до конца все страны... Сначала зона свободной торговли, потом по периметру группировки устанавливаются единые таможенные пошлины, а уже дальше договариваются о том, что не только товары будут свободно перемещаться, но будет свободно перемещаться рабочая сила, признание дипломов. В этом направлении уже сделано очень много. И свободное перемещение капиталов – это и есть экономический союз. То есть это не разные группировки, чтобы люди понимали. Когда мы говорим, что вступаем в ШОС – это более крупная группировка. То есть мы как бы явились в Союзном государстве пионерами именно в сфере экономики. Когда мы объединились, мы показали, как можно объединиться. И очень долго вопрос дискутировался и пробуксовывала группировка ЕЭАС, почему? Потому что говорили: а как же так, вы говорите о едином энергетическом рынке, а его даже у вас нет в союзе.
Кирилл Казаков:
У нас и сейчас с этим проблемы. Хоть Президент был оптимистичен на пресс-конференции.
Ирина Новикова:
И вот когда договорились, когда подписали соглашение о едином энергетическом рынке. Я считаю, о чем бы мы ни говорили, это очень большой прорыв. Еще очень многие не понимают. Прежде всего, это рабочие места. Мы то, что сохранили промышленность, да, безусловно – это хорошо. Станкостроение, приборостроение. В той или иной степени хуже, лучше. Здесь можно спорить, но мы сохранили. Но для этого нужны рынки. Если вас не пускают на рынки или если по энергетическим затратам вы проигрываете своему сочлену этой группировки, то куда ж годится такая группировка? И в данном случае, когда я говорю, что это пионерная организация, как бы показывает пример для ЕАЭС. И то, что мы объединились в энергетической сфере, значит мы показали, что тоже может произойти и в ЕАЭС.
Читайте также:
«Все понимают тревожность ситуации». Чего ждать от неформальной встречи глав государств СНГ?
Какие экономические вопросы решат на саммите СНГ? Ответит Георгий Гриц
«Конкретно написано: оккупация». Почему американские войска в Белостоке – хорошо, а российские под Брестом – плохо?
Подписывайтесь на нас в Telegram!