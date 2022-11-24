Петровский про стратегию Дуды: «Если он будет разводить тут русофобию, 60 % за его партию могут и проголосовать»

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим саммит ОДКБ, ход специальной военной операции и культурный фронт войны. В гостях донецкий ополченец, военный корреспондент, блогер Владлен Татарский; политолог Петр Петровский; музыкант, военный корреспондент Аким Апачев.

Григорий Азаренок, СТВ:

Что касается страхов Запада, Америки и так далее. С одной стороны, они сами нас нагнетают, толкают к еще большей эскалации. Но сами сидят, поджилки трясутся.

Петр Петровский, политолог:

Больше скажу: у них не просто трясутся поджилки. На прошлой неделе ракеты. У Дуды вопрос стоит в другом: партия «Право и справедливость» имеет рейтинг от 27 % до 33 %.

Григорий Азаренок:

Вы писали, что это начало предвыборной кампании.