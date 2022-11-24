Петровский про стратегию Дуды: «Если он будет разводить тут русофобию, 60 % за его партию могут и проголосовать»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим саммит ОДКБ, ход специальной военной операции и культурный фронт войны. В гостях донецкий ополченец, военный корреспондент, блогер Владлен Татарский; политолог Петр Петровский; музыкант, военный корреспондент Аким Апачев.
Григорий Азаренок, СТВ:
Что касается страхов Запада, Америки и так далее. С одной стороны, они сами нас нагнетают, толкают к еще большей эскалации. Но сами сидят, поджилки трясутся.
Петр Петровский, политолог:
Больше скажу: у них не просто трясутся поджилки. На прошлой неделе ракеты. У Дуды вопрос стоит в другом: партия «Право и справедливость» имеет рейтинг от 27 % до 33 %.
Григорий Азаренок:
Вы писали, что это начало предвыборной кампании.
Петр Петровский:
Да, как можно консолидировать вокруг себя электорат? К сожалению, 60 % поляков – русофобы, согласно опросам. Вот он и решил, что, если он будет разводить тут русофобию, 60 % за его партию могут и проголосовать, он так математически прикинул. Как по мне, я не думаю, что за него проголосуют 60 % и что русофобия – равно «Право и справедливость», потому что люди смотрят в жировки, люди смотрят на цены, люди смотрят на инфляцию. Люди видят, что за их деньги обеспечивают украинских беженцев. Более того, им создают какие-то условия в Польше привилегированные, когда человек с украинским паспортом может поступить в польский университет без экзаменов, просто сказав, что он из Украины. Даже не зная ни польского языка, даже не представляя, по какой специальности он идет. То есть фейк фейком погоняет. Почему гражданин Польши, родители которого платили налоги, почему граждане Польши, которые финансируют это государство, имеют худшие условия, чем эти самые беженцы?
Григорий Азаренок:
Бешенцы.
Петр Петровский:
Эти противоречия он прекрасно понимает.
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