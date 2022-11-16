«Это будет польский диплом свободного вуза». Как белорусских студентов заманивают в Европу?

Андрей Лазуткин, политолог:

Могу сказать, что по образованию эта компания больше ориентирована на родителей, потому что деньги платят родители за таких студентов. Им показывают, что есть диктаторское государство, где вы можете платить якобы очень завышенные деньги, а есть прекрасная Польша, где можно платить те же деньги, но это будет польский диплом свободного вуза и прочее. Скорее всего, речь больше о переманивании мозгов туда. Потому что все эти вузы прекрасной Польши имеют большие проблемы, потому что кадры из них утекают в Германию, в Венгрию, в Чехию, где зарплаты выше. Освобождаются места, раньше эти дырки затыкали за счет нас, за счет Украины. Но сегодня так уже нельзя делать, потому что из Украины все, кто мог, выехали. В плане научных работников, преподавателей. А от нас теперь сложнее уехать. Кто здесь имеет работу, он за нее старается держаться. Они предпринимают некоторые меры, чтобы закрывать потребности своих вузов региональных, потому что завтра они будут закрыты, если там не появятся студенты из Восточной Европы, которые не будут учиться на польский грант или не будут платно учиться.

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