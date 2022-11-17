Всё ради визы в США. Кто такой Азаров и почему было глупо ему верить?

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Лукашенко на тему IT-сферы и ПВТ, ситуацию на белорусской границе, прозападные элиты в России и послевоенное будущее нашего региона.

– У Варшаве некаторыя гавораць, што Азараў падаў дакументы на візу ў ЗША. Ці можа маецца на ўвазе нешта іншае? – Не, я падаў. А што тут такога?

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Да, он занервничал. Прокололся, плохой он офицер. Хорошо, что ГУБОПиК от него избавился. Не умеет себя держать, он пытался создать бэкграунд интеллигента, но мы же знаем, человек, который за кровавые действия, он курировал их. Везде фиаско.

Григорий Азаренок:

Просто змагарики, которые выходили жечь железную дорогу. Вот цена вашей крови и вашей судьбы, вашей отсидки — откусанная губа у Азарова и американская виза, чтобы он смог туда поехать. Вот цена вашей судьбы.

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