Евгений Пустовой об айтишниках: «Наедятся свиных литовских рожков и вернутся в Беларусь»

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Было всякое, но надо смотреть в корень, как Козьма Прутков говорил. Мне кажется, началом айтишного бунта, его точкой отсчета можно взять талантливого Илью Бегуна, который на самокате уехал в Литву. Он как-то делился своими впечатлениями, что там этот самокат то ли у него изъяли, то ли сломали. А конец и примирение с айтишной стратой можно назвать то, что Илья Бегун, участвуя в пролетарском конкурсе лесорубов, занял первое место и уже получил в награду от режима тоже самокат. Вопрос закрыт, страница перевернута. И самое важное. Президент же сказал: дети. Эти люди, которые хотели вонзить революционный нож в спину, в сердце главы государства, а они для него все равно дети. Поэтому пожелание: давайте начнем все заново, с нового листка. И тут я вспоминаю притчу в Евангелие о блудном сыне. Наедятся свиных литовских рожков и вернутся в Беларусь.

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