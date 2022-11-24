Стечение обстоятельств. Участковый выбрал необычное время для обхода деревни и вывел человека из горящего дома

Новости Беларуси. Отправимся на запад Беларуси, в деревню Католыши, что в Новогрудском районе. Ночью там едва не произошла трагедия, если бы не героические действия местного участкового, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По счастливой случайности он оказался рядом с горящим домом. Не раздумывая, офицер забежал в охваченное пламенем здание и вынес мужчину. Таким поступком он спас ему жизнь. На месте побывала Галина Буро.

Я подошел к окну и увидел вблизи печи, что потолок горит, пламя. Огонь был.

Пожалуй, это было судьбоносное стечение обстоятельств, что именно в этот вечер участковый инспектор приехал в деревню Католыши, чтобы провести подомовой обход – его обычно устраивают раз в год.

Галина Буро, корреспондент:

Деревня Католыши расположена в четырех километрах от Новогрудка. В основном местные жители работают в местном сельхозпредприятии, и застать их дома можно только после работы, поэтому участковый и приехал сюда лишь вечером, около восьми часов.

Ничто не предвещало беды. Александр Носкович подошел к дому, постучал в дверь, но никто не открыл. Правда, заметил, что свет горит. Но когда обошел дом и заглянул в окно, оказалось, что это огонь прямо в комнате, где спит хозяин. Объятая пламенем балка перекрытия вот-вот готова была рухнуть. Времени на раздумья не было, надо было действовать.

Александр Носкович, участковый инспектор милиции Новогрудского РОВД:

Когда зашел в дом, здесь уже потолок горел возле печи, горело уже все. Я тогда подошел ближе к комнате, открываю комнату, уже хозяин дома поднялся с кровати, не понимал, где находится. Я взял его за руку, он находился в одном нижнем белье, и за руку вывел его сюда из дома.

Как станет понятно позже, Татьяна, с которой жил мужчина, уехала на ферму, а сам хозяин растопил печь и лег спать. Проснулся лишь от грохота, когда участковый выбил входную дверь, чтобы спасти мужчину. На то, чтобы покинуть пылающий дом, оставались считаные секунды.

Руслан Борисевич, житель деревни Католыши:

От печки загорелся камин, пошел вверх, и все. Потом приехал участковый, выбил двери. За рукав вытянул на улицу. Благодарен, спасибо ему!

Татьяна Гучик, жительница деревни Католыши:

Благодарность участковому, большая, огромная, что спас Руслана. Самое главное – жизнь. А это наживется как-то потихоньку. Вместе с соседями Александр Носкович вызвал спасателей МЧС. Пламя успели потушить вовремя – не перекинулось на соседние дома, они совсем рядом. Участковый инспектор скромно признается: поступил, как велело сердце.

Александр Носкович:

Был какой-то чуть страх, но что сделаешь, это работа такая. В стороне не обойдешь, когда видишь, что горит дом и человек дома. За восемь лет работы участковым такой случай у него впервые. Героические действия милиционера не остались без внимания.

Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:

Руководство милиции Гродненской области высоко ценит такие профессиональные действия сотрудников, которые не просто исполняют свои служебные обязанности, но и не проходят мимо человеческой беды. Сейчас решается вопрос о поощрении сотрудника Новогрудского РОВД.