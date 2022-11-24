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Стечение обстоятельств. Участковый выбрал необычное время для обхода деревни и вывел человека из горящего дома

24 ноября 2022 15:58
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Новости Беларуси. Отправимся на запад Беларуси, в деревню Католыши, что в Новогрудском районе. Ночью там едва не произошла трагедия, если бы не героические действия местного участкового, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По счастливой случайности он оказался рядом с горящим домом. Не раздумывая, офицер забежал в охваченное пламенем здание и вынес мужчину. Таким поступком он спас ему жизнь.

На месте побывала Галина Буро.

Стечение обстоятельств. Участковый выбрал необычное время для обхода деревни и вывел человека из горящего дома -1

Я подошел к окну и увидел вблизи печи, что потолок горит, пламя. Огонь был.

Стечение обстоятельств. Участковый выбрал необычное время для обхода деревни и вывел человека из горящего дома -4

Пожалуй, это было судьбоносное стечение обстоятельств, что именно в этот вечер участковый инспектор приехал в деревню Католыши, чтобы провести подомовой обход – его обычно устраивают раз в год.

Стечение обстоятельств. Участковый выбрал необычное время для обхода деревни и вывел человека из горящего дома -7

Галина Буро, корреспондент:
Деревня Католыши расположена в четырех километрах от Новогрудка. В основном местные жители работают в местном сельхозпредприятии, и застать их дома можно только после работы, поэтому участковый и приехал сюда лишь вечером, около восьми часов.

Стечение обстоятельств. Участковый выбрал необычное время для обхода деревни и вывел человека из горящего дома -10

Ничто не предвещало беды. Александр Носкович подошел к дому, постучал в дверь, но никто не открыл. Правда, заметил, что свет горит. Но когда обошел дом и заглянул в окно, оказалось, что это огонь прямо в комнате, где спит хозяин. Объятая пламенем балка перекрытия вот-вот готова была рухнуть. Времени на раздумья не было, надо было действовать.

Стечение обстоятельств. Участковый выбрал необычное время для обхода деревни и вывел человека из горящего дома -13

Александр Носкович, участковый инспектор милиции Новогрудского РОВД:
Когда зашел в дом, здесь уже потолок горел возле печи, горело уже все. Я тогда подошел ближе к комнате, открываю комнату, уже хозяин дома поднялся с кровати, не понимал, где находится. Я взял его за руку, он находился в одном нижнем белье, и за руку вывел его сюда из дома.

Стечение обстоятельств. Участковый выбрал необычное время для обхода деревни и вывел человека из горящего дома -16

Как станет понятно позже, Татьяна, с которой жил мужчина, уехала на ферму, а сам хозяин растопил печь и лег спать. Проснулся лишь от грохота, когда участковый выбил входную дверь, чтобы спасти мужчину. На то, чтобы покинуть пылающий дом, оставались считаные секунды.

Стечение обстоятельств. Участковый выбрал необычное время для обхода деревни и вывел человека из горящего дома -19

Руслан Борисевич, житель деревни Католыши:
От печки загорелся камин, пошел вверх, и все. Потом приехал участковый, выбил двери. За рукав вытянул на улицу. Благодарен, спасибо ему!

Стечение обстоятельств. Участковый выбрал необычное время для обхода деревни и вывел человека из горящего дома -22

Татьяна Гучик, жительница деревни Католыши:
Благодарность участковому, большая, огромная, что спас Руслана. Самое главное – жизнь. А это наживется как-то потихоньку.

Вместе с соседями Александр Носкович вызвал спасателей МЧС. Пламя успели потушить вовремя – не перекинулось на соседние дома, они совсем рядом. Участковый инспектор скромно признается: поступил, как велело сердце.

Стечение обстоятельств. Участковый выбрал необычное время для обхода деревни и вывел человека из горящего дома -25

Александр Носкович:
Был какой-то чуть страх, но что сделаешь, это работа такая. В стороне не обойдешь, когда видишь, что горит дом и человек дома.

За восемь лет работы участковым такой случай у него впервые. Героические действия милиционера не остались без внимания.

Стечение обстоятельств. Участковый выбрал необычное время для обхода деревни и вывел человека из горящего дома -28

Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
Руководство милиции Гродненской области высоко ценит такие профессиональные действия сотрудников, которые не просто исполняют свои служебные обязанности, но и не проходят мимо человеческой беды. Сейчас решается вопрос о поощрении сотрудника Новогрудского РОВД.

Стечение обстоятельств. Участковый выбрал необычное время для обхода деревни и вывел человека из горящего дома -31

Теперь погорельцам не позавидуешь: причина пожара – перекал печи. Сгорели вещи, бытовая техника, деньги и документы. Но все живы, и это главное. А помощь готовы оказать неравнодушные люди.

Напомним еще об одном похожем случае, произошедшем недавно. Белорусский милиционер в свой выходной пошел за грибами и задержал наркокурьера. Читайте подробности.

# Милиция Беларуси # общество # Галина Буро # Ярослав Василевский # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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