Муковозчик: «Стыдно – это то самое слово и чувство, с которым сейчас обсуждают Украину, о чём бы ни заходила речь»

Что Владимир Зеленский, так называемый «слуга народа», предлагает своему же народу? Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

В Украине начинают работать «пункты несокрушимости». Так Владимир Зеленский в своем видеообращении назвал «убежища на случай длительного отсутствия электроэнергии и тепла». Это очень напоминает, как обычно готовятся к зиме бомжи: находят лежку, обустраивают берлогу, стаскивая туда картон и тряпье, налаживаясь разводить незаметный снаружи костерок. Вопрос не в моральной оценке выживания, нет. Вопрос в том, что реально предлагает «слуга народа» своему народу. Не смущаясь. Не соромясь. При этом вранье украинских властей, похоже, больше уже никого (и даже нигде в мире) не удивляет. Пусковые установки ПВО ставятся «под защиту» жилых кварталов, затем эти же ракеты падают на дома и на людей, но поскольку с самого начала все договорились все списывать на Россию, пусть оно и дальше так идет. В этом смысле запуск ракеты ПВО по польской территории (скорее всего, запуск, хотя от бандеровцев вполне можно ожидать и криворукости подобного масштаба) с убийством двух мирных жителей – это продолжение той же политики. Ну а почему своих украинцев убивать своими же не там поставленными ракетами можно, а чужих – нельзя? Да можно. Еще и срубить чего-ничего на такой теме с дурных евроамеров попробовать. А вдруг?

Андрей Муковозчик:

Можно даже убить младенца в родильном доме, что успешно (господи, прости, но ведь оно так и есть) осуществлено бандеровцами в Запорожье. Так что «и пьют они кровь христианских младенцев» – и этот этап «упырями-народослугами» пройден, они и это попробовали. Стыдно – это то самое слово и чувство, с которым сейчас обсуждают Украину, о чем бы ни заходила речь. Говорят, как про хабалку с раззявленным ртом, как про неопрятную бомжиху, которая – ведь помним же! – когда-то была красиво-голосистой девкой… Куда что делось? Стыд-то какой… Вранье царит везде: на всех уровнях, во всех пабликах. Вранье начинается, когда очередной бандеровец только открывает рот. «Слуга народа» не желает отказываться от живого щита, в который сам свой народ и превратил: «Я один что ли воевать буду?» И бормочет про «пункты несокрушимости», «там есть аптечка, свет и тепло», «можно пересидеть, а потом снова взять в руки оружие», «где Венк? Где Венк?!»

Андрей Муковозчик:

А из правительства одновременно советуют гражданам перезимовать хоть где, только не в Украине. А киевский боксер, извините, мэр в интервью Bild (а не своим избирателям), забыв косноязычие, в то же самое время чеканит: «Жителям Киева надо готовиться к тяжелейшей зиме – к худшему сценарию. Из-за повсеместного отключения электроэнергии придется эвакуировать часть города». И добавляет (нет, все же боксер есть боксер): «Столицу может ожидать худшая зима со времен Второй мировой войны». То есть под гитлеровцами тем киевлянам было лучше, чем под Кличко. Бабий Яр сейчас кажется краше, чем квартал Зеленского. Ну зато правда, раз сами говорят. Но стыдно. За бывшую страну, за бывший народ, за соседей.