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Более 600 учащихся. Минскому колледжу железнодорожного транспорта исполняется 100 лет

24 ноября 2022 15:30
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Новости Беларуси. Минскому колледжу железнодорожного транспорта 100 лет. За это время здесь подготовили свыше 25 тысяч специалистов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Кстати, это одно из крупнейших учреждений образования Беларуси, осуществляющее подготовку кадров для организаций железной дороги.

Мария Царикевич познакомилась с процессом обучения и попробовала на себе роль машиниста.

Более 600 учащихся. Минскому колледжу железнодорожного транспорта исполняется 100 лет-1

В Минском государственном колледже железнодорожного транспорта готовят будущих помощников машиниста тепловоза, электровоза, слесарей по ремонту подвижного состава. Сейчас здесь получают профессию более 600 учащихся.

Более 600 учащихся. Минскому колледжу железнодорожного транспорта исполняется 100 лет-4

Дмитрий Стурлис, директор Минского государственного колледжа железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича:
В этом году мы впервые приняли на обучение специалистов на уровень среднего специального образования по специальности «Управление процессами перевозок». 

Подробности в видеоматериале.

# Государственная политика в области образования # общество # Мария Царикевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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