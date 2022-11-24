Более 600 учащихся. Минскому колледжу железнодорожного транспорта исполняется 100 лет

Новости Беларуси. Минскому колледжу железнодорожного транспорта 100 лет. За это время здесь подготовили свыше 25 тысяч специалистов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Кстати, это одно из крупнейших учреждений образования Беларуси, осуществляющее подготовку кадров для организаций железной дороги.

Мария Царикевич познакомилась с процессом обучения и попробовала на себе роль машиниста.