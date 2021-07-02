Первый командир СОБР: «Я помню, по Минску по статистике минимум одно убийство за сутки»

Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений Беларуси. С 1990-х оно применяется для борьбы с терроризмом, задержания особо опасных преступников и подавления несанкционированных массовых мероприятий. В отряд попадают лучшие из лучших. Проект Григория Азаренка на СТВ. «СОБР. Красота силы».

Григорий Азаренок, СТВ:

480-й год до нашей эры. Огромная персидская армия объявила войну Греции. Решающее сражение произошло в ущелье Фермопилы. От того, как быстро его пройдет почти 300-тысячное восточное войско, и зависел исход кампании. Ущелье защищали 300 воинов из государства Спарта. Атака за атакой бесконечные волны персов накатывали на небольшой отряд, но раз за разом отступали. Вместе со своими воинами был и царь Леонид. Та ярость, та сила, то мужество, с которыми сражались спартанцы, не давали врагу ни единого шанса. Основные силы Греции успели организовать оборону и выиграть впоследствии эту войну. А подвиг небольшого отряда вошел в века, стал легендарным. Он однозначно показал будущим поколениям: сила в правде. И показал красоту этой силы.

Григорий Азаренок:

Беларусь. 1990-е годы. Проклятые, голодные, рваные, злобные. Совсем недавно не стало величайшего в истории государства. Честь, совесть, порядочность – все было похоронено под плитой делячества, подлости, спекуляции, предательства. Военные, милиционеры не могли выйти на улицу в форме. Националистическая, нацистская идеология овладевает умами. Появляются штурмовые отряды в форме, напоминающей фашистскую. Народ нищает, бастует, нет зарплаты, нет продуктов, армию распиливают на запчасти.

Григорий Азаренок:

Как и во всех постсоветских странах, поднимает голову оргпреступность. Образуются банды. Появляются авторитеты, паханы, смотрящие. Людей за жалкие 20 долларов убивали на трассах. Насиловали женщин. В страну повезли наркотики. Под бело-красно-белым флагам коллаборантов Беларусь погружалась во мрак.

Григорий Азаренок:

В 1994 году как последнюю надежду народ выбирает на выборах не партократа и не нациста, а молодого человека, пришедшего от земли. Он не обещал райские кущи, как делают политиканы. Он сказал, что наведет порядок, отведет народ от пропасти. И люди поверили ему.

Григорий Азаренок:

Против нового курса в первую очередь встала оргпреступность, которая уже вкусила вседозволенности и безнаказанности. Она хотела дальше грабить, насиловать, убивать. Указом Президента от 29 июня 1999 года на базе войсковой части 3214 создается специальный отряд быстрого реагирования. Александр Лукашенко: «Вы просили очистить улицы Минска и дороги от бандитов. Я вам сделал это!»

Григорий Азаренок:

На создание отряда выделялось полгода. Но на раскачку времени не было. Боец СОБР: «Слышал отзывы российских, украинских воров в законе, авторитетов, что у нас гораздо жёстче происходит задержание»

Александр Быков, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси:

В создании, формировании и становлении отряда принял личное участие глава государства. На протяжении всего периода существования нашего подразделения Александр Григорьевич Лукашенко всегда уделял нам особое внимание. Первым командиром СОБР был ныне легенда спецназа внутренних войск Павличенко Дмитрий Валерьевич. Именно на его плечи легло формирование, боевое слаживание и становление СОБР как спецподразделения.