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Александр Лукашенко: «Я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной»

02 июля 2021 20:43
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Новости Беларуси. Разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания по случаю Дня Независимости Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной»-1

Наша страна столкнулась с колоссальным давлением. По сути, государство живет в условиях гибридной войны. Но белорусы и особенно люди в погонах показали пример того, как надо отстаивать национальные интересы, что должен делать каждый, кто дорожит своей независимостью – это особенно подчеркнул Президент. Во Дворце Республики глава государства сделал ряд важных заявлений.

Ксения Худолей продолжит.

Александр Лукашенко также рассказал о том, что неделю назад на границе с Литвой был перехвачен беспилотник. Устройство было оборудовано взрывчаткой. Беспилотник обезвредили. Подробности операции позже обязательно будут обнародованы, но принципиальное решение глава государства уже принял.

Александр Лукашенко: «Я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной»-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций. И, понимаете, никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт. Много можно называть эти факты, но скажу одно, скажу следующее, чтобы вы меня поняли: я распорядился сегодня, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретнейшим образом в средствах массовой информации, и поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране. Они перешли черту.

Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. К нам могут приехать только лечиться люди и мирные граждане. Всех остальных в плен брать не будем.

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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