Александр Лукашенко: «Я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной»

Новости Беларуси. Разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания по случаю Дня Независимости Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна столкнулась с колоссальным давлением. По сути, государство живет в условиях гибридной войны. Но белорусы и особенно люди в погонах показали пример того, как надо отстаивать национальные интересы, что должен делать каждый, кто дорожит своей независимостью – это особенно подчеркнул Президент. Во Дворце Республики глава государства сделал ряд важных заявлений. Ксения Худолей продолжит. Александр Лукашенко также рассказал о том, что неделю назад на границе с Литвой был перехвачен беспилотник. Устройство было оборудовано взрывчаткой. Беспилотник обезвредили. Подробности операции позже обязательно будут обнародованы, но принципиальное решение глава государства уже принял.