Александр Лукашенко: «Вы просили очистить улицы Минска и дороги от бандитов. Я вам сделал это!»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Да, кому-то моя политика, может быть, не нравилась, власть не такая. Но мы с вами эту власть утвердили в середине 90-х, принимая новую Конституцию. Вы тогда просили навести порядок. Я вам его навел! Вы просили без коррупции и олигархов. Где они, эти олигархи?

Вы просили очистить улицы Минска и дороги от бандитов. Я вам сделал это! Силой, железной волей, пацанами, которых сегодня шельмуют (их родителями), мы брали оружие, нас были единицы, и мы их квасили на дорогах! 32 банды в Минске! Огромное количество на брестской трассе ворюг и бандитов, которые убивали наших людей! Мы их за полгода всех убрали!

И я хочу спросить сегодня у той молодежи минской: вы об этом слышали? Вы хоть слышали, как издевались эти урки над нашими людьми, как они отбирали последние деньги, как стреляли прямо здесь, когда я сидел в этом здании? Они хоть знают, чего это стоило?

Они точно не знают. Наверное, их родители заболели и забыли, и не сказали им об этом. Так я вам напоминаю: 32 банды, которые мы уничтожили вот с этими ребятами – омоновцами, милицией, солдатами, которые пошли за мной.