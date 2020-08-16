Прямой эфир

Александр Лукашенко: «Вы просили очистить улицы Минска и дороги от бандитов. Я вам сделал это!»

16 августа 2020 18:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 90-е. Было действительно страшно. Выйти на улицу, остаться без работы и средств к существованию.  

Александр Лукашенко: «Вы просили очистить улицы Минска и дороги от бандитов. Я вам сделал это!»-1

В стране неспокойно. В душах – отсутствие веры и надежды на лучшие будущее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Цена сегодняшнего мира слишком для белорусов высока.  

16 августа Александр Лукашенко выступил в Минске на митинге за сохранение спокойствия, мира и безопасности в Беларуси.

Александр Лукашенко: «Вы просили очистить улицы Минска и дороги от бандитов. Я вам сделал это!»-4

Александр Лукашенко: «Вы просили очистить улицы Минска и дороги от бандитов. Я вам сделал это!»-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Да, кому-то моя политика, может быть, не нравилась, власть не такая. Но мы с вами эту власть утвердили в середине 90-х, принимая новую Конституцию. Вы тогда просили навести порядок. Я вам его навел! Вы просили без коррупции и олигархов. Где они, эти олигархи? 

Вы просили очистить улицы Минска и дороги от бандитов. Я вам сделал это! Силой, железной волей, пацанами, которых сегодня шельмуют (их родителями), мы брали оружие, нас были единицы, и мы их квасили на дорогах! 32 банды в Минске! Огромное количество на брестской трассе ворюг и бандитов, которые убивали наших людей! Мы их за полгода всех убрали!  

И я хочу спросить сегодня у той молодежи минской: вы об этом слышали? Вы хоть слышали, как издевались эти урки над нашими людьми, как они отбирали последние деньги, как стреляли прямо здесь, когда я сидел в этом здании? Они хоть знают, чего это стоило?

Они точно не знают. Наверное, их родители заболели и забыли, и не сказали им об этом. Так я вам напоминаю: 32 банды, которые мы уничтожили вот с этими ребятами – омоновцами, милицией, солдатами, которые пошли за мной.   

Александр Лукашенко: «Вы просили очистить улицы Минска и дороги от бандитов. Я вам сделал это!»-9

Александр Лукашенко: «Вы просили очистить улицы Минска и дороги от бандитов. Я вам сделал это!»-11

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Нас хотят одеть в лапти и погонять плёткой. Неужели вы этого не видите?»

Александр Лукашенко: нам предложили «ланцуг» от Вильнюса до Киева. Это санитарный кордон, который мы разрушили в середине 1990-х

Александр Лукашенко: «Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мёртвым, я этого не позволю вам»

# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Юлия Бешанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Нас хотят одеть в лапти и погонять плёткой. Неужели вы этого не видите?»
16 августа 2020 18:08

Александр Лукашенко: «Нас хотят одеть в лапти и погонять плёткой. Неужели вы этого не видите?»

В Минске у стелы прошёл марш солидарности
16 августа 2020 18:07

В Минске у стелы прошёл марш солидарности

Александр Лукашенко: нам предлагают новое правительство. Его создали уже за рубежом
16 августа 2020 18:06

Александр Лукашенко: нам предлагают новое правительство. Его создали уже за рубежом