«Могли навести там порядок в течение нескольких дней». Так почему солдаты «Беркута» не смогли отстоять Украину?

Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений Беларуси. С 1990-х оно применяется для борьбы с терроризмом, задержания особо опасных преступников и подавления несанкционированных массовых мероприятий. В отряд попадают лучшие из лучших. Проект Григория Азаренка на СТВ. «СОБР. Красота силы».

Григорий Азаренок, СТВ:

Во многих странах мира в критических ситуациях силовики решали сложные задачи. И решали успешно. Но продажное, лживое, коррумпированное политическое руководство предавало и подставляло своих воинов. Так было с военными в Тбилиси и правоохранителями в Вильнюсе, которых сдал Горбачев. Последствием стало уничтожение великой страны. «Если использовать два или три таких щита, то звук просто невыносимый». СОБР показал оружие, которое использует на спецоперациях

Григорий Азаренок:

Повторился этот сценарий на майдане. Солдаты «Беркута» стояли насмерть за свою страну. Их жгли, давили машинами, забрасывали камнями и коктейлями Молотова. Но они стояли. Пока их не предал и сдал Виктор Янукович. Ценой этого стало превращение Украины в колониальное государство, распад и гражданская война. В Беларуси с самых первых дней Главнокомандующий встал рядом со своими воинами.

Общался я с людьми, которые служили в «Беркуте» и в других силовых структурах Украины. Они сказали так: «Мы могли навести там порядок в течение нескольких дней». Дело в том, что там продалась вся вертикаль власти, там продались генералы, а президент просто испугался и убежал. У нас этого не произошло.

Дмитрий Павличенко, председатель Совета Белорусской ассоциации ветеранов подразделений спецназа войск МВД «Честь»:

Я был уверен с самого начала, что надо стоять до конца. Президент и в этот раз показал себя на высоте, когда он: «Да, я свой дом буду защищать сам». Мы этот жест президентский поняли так, что мы должны «как я, Президент, и вы защищайте свой дом».