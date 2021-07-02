Боец СОБР: «Слышал отзывы российских, украинских воров в законе, авторитетов, что у нас гораздо жёстче происходит задержание»
Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений Беларуси. С 1990-х оно применяется для борьбы с терроризмом, задержания особо опасных преступников и подавления несанкционированных массовых мероприятий. В отряд попадают лучшие из лучших.
Проект Григория Азаренка на СТВ. «СОБР. Красота силы».
Григорий Азаренок, СТВ:
Благодаря отряду и другим силовым подразделениям Беларусь стала самым спокойным, самым мирным, самым тихим государством Европы. Пока бывшие республики Советского Союза уничтожали себя в братоубийственных гражданских войнах, тонули в наркотрафике, бесконечных переворотах, путчах и цветных революциях, превращались в серые зоны, наша страна наконец оправилась от шока начала 1990-х и получила мирную, созидательную жизнь.
Николай Карпенков, заместитель министра МВД Беларуси – командующий внутренними войсками:
СОБР своей работой как минимум на 10-15 лет предупредил все эти возможные цветные революции и гибридные войны у нас, в Республике Беларусь. Очень достойные офицеры, военнослужащие. Гордость внутренних войск и Министерства внутренних дел, вообще всех бойцов антитеррора.
Григорий Азаренок:
Мирная жизнь дается всем нам не даром. Каждый день, прожитый в спокойствии и созидании, – риск для тех, кто это обеспечивает.
Александр Быков, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси:
Специальный отряд быстрого реагирования является оперативным резервом командующего внутренними войсками. Кроме основных задач, возлагаемых на внутренние войска, выполняет широкий спектр специальных функций. Это такие функции, как задержание вооруженных и иных особо опасных преступников, пресечение деятельности организованных преступных групп, участие в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и распространением оружия, участие в спецоперациях по пресечению массовых беспорядков в исправительных учреждениях в случае их возникновения, а также массовых беспорядков в населенных пунктах. И борьба с проявлениями экстремизма.
Я в отряде 10 лет. Изначально шел в армию, чтобы попасть в какое-нибудь подразделение элитное. Судьба сложилась так, что сейчас служу здесь. Эпизодов было много разных. Запомнилась именно работа в группе, коллектив. Такого коллектива еще нигде не видел.
Александр Быков:
На специальный отряд быстрого реагирования возлагаются также задачи по пресечению актов терроризма и освобождение заложников, а также отражение групповых вооруженных нападений на особо важные государственные объекты.
Николай Карпенков:
Я с СОБР познакомился буквально с первых лет, как только он был создан. Это такое подразделение, с которым все хотели всегда заниматься, все хотели тренироваться. СОБР всем оказывал огромную помощь и поддержку. Я был командиром антитеррористического подразделения СБП. И с первых своих дней я думал о том, как мне это подразделение сделать боевым и способным выполнять сложные, ответственные задачи. Это, конечно же, боевая работа. Боевой работой активно занимался СОБР, я обратился тогда к командиру бригады Павличенко Дмитрию Валерьевичу и Вашкевичу Владимиру Владимировичу. Они разрешили прибыть к ним и находиться у них на базе. Скажу так, что только буквально по устному согласованию мы прибыли и находились у них на базе. Их боец, наш боец – ждали вызова. Мы выезжали и задерживали наркодилеров, наркоторговцев. С большими весами, с маленькими весами, разные ситуации были, вооруженные. Потихоньку наш личный состав приобщился к боевой работе.
Дмитрий Павличенко, председатель Совета Белорусской ассоциации ветеранов подразделений спецназа войск МВД «Честь»:
Я сам активно принимал участие. У меня было больше опыта, мне было уже под 30 лет, а парням, которые пришли в СОБР, 20-25 лет. Я всегда на спецоперации выезжал вместе с личным составом, сам участвовал в захвате преступников. Я слышал отзывы российских, украинских воров в законе, авторитетов, что у нас гораздо жестче происходит задержание, жестче система законодательства, жестче с ними обращение, чем на территории государств, где они официально прописаны и проживают.