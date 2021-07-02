Боец СОБР: «Слышал отзывы российских, украинских воров в законе, авторитетов, что у нас гораздо жёстче происходит задержание»

Новости Беларуси. Специальный отряд быстрого реагирования МВД отметил свое 22-летие. Это одно из самых боеспособных и подготовленных силовых подразделений Беларуси. С 1990-х оно применяется для борьбы с терроризмом, задержания особо опасных преступников и подавления несанкционированных массовых мероприятий. В отряд попадают лучшие из лучших. Проект Григория Азаренка на СТВ. «СОБР. Красота силы».

Григорий Азаренок, СТВ:

Благодаря отряду и другим силовым подразделениям Беларусь стала самым спокойным, самым мирным, самым тихим государством Европы. Пока бывшие республики Советского Союза уничтожали себя в братоубийственных гражданских войнах, тонули в наркотрафике, бесконечных переворотах, путчах и цветных революциях, превращались в серые зоны, наша страна наконец оправилась от шока начала 1990-х и получила мирную, созидательную жизнь.

Николай Карпенков, заместитель министра МВД Беларуси – командующий внутренними войсками:

СОБР своей работой как минимум на 10-15 лет предупредил все эти возможные цветные революции и гибридные войны у нас, в Республике Беларусь. Очень достойные офицеры, военнослужащие. Гордость внутренних войск и Министерства внутренних дел, вообще всех бойцов антитеррора.

Григорий Азаренок:

Мирная жизнь дается всем нам не даром. Каждый день, прожитый в спокойствии и созидании, – риск для тех, кто это обеспечивает.

Александр Быков, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси:

Специальный отряд быстрого реагирования является оперативным резервом командующего внутренними войсками. Кроме основных задач, возлагаемых на внутренние войска, выполняет широкий спектр специальных функций. Это такие функции, как задержание вооруженных и иных особо опасных преступников, пресечение деятельности организованных преступных групп, участие в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и распространением оружия, участие в спецоперациях по пресечению массовых беспорядков в исправительных учреждениях в случае их возникновения, а также массовых беспорядков в населенных пунктах. И борьба с проявлениями экстремизма.

Я в отряде 10 лет. Изначально шел в армию, чтобы попасть в какое-нибудь подразделение элитное. Судьба сложилась так, что сейчас служу здесь. Эпизодов было много разных. Запомнилась именно работа в группе, коллектив. Такого коллектива еще нигде не видел.

Александр Быков:

На специальный отряд быстрого реагирования возлагаются также задачи по пресечению актов терроризма и освобождение заложников, а также отражение групповых вооруженных нападений на особо важные государственные объекты.

Николай Карпенков:

Я с СОБР познакомился буквально с первых лет, как только он был создан. Это такое подразделение, с которым все хотели всегда заниматься, все хотели тренироваться. СОБР всем оказывал огромную помощь и поддержку. Я был командиром антитеррористического подразделения СБП. И с первых своих дней я думал о том, как мне это подразделение сделать боевым и способным выполнять сложные, ответственные задачи. Это, конечно же, боевая работа. Боевой работой активно занимался СОБР, я обратился тогда к командиру бригады Павличенко Дмитрию Валерьевичу и Вашкевичу Владимиру Владимировичу. Они разрешили прибыть к ним и находиться у них на базе. Скажу так, что только буквально по устному согласованию мы прибыли и находились у них на базе. Их боец, наш боец – ждали вызова. Мы выезжали и задерживали наркодилеров, наркоторговцев. С большими весами, с маленькими весами, разные ситуации были, вооруженные. Потихоньку наш личный состав приобщился к боевой работе.