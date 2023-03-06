Паук ездит по стране и поёт только песни «Ауры». Муковозчик предложил альтернативу наказанию для беглых
Есть ли дорога назад для беглых? Какой закон писан комиссарам? В вечерний прайм-тайм в студии внештатное телевизионное заседание так называемой комиссии по беглым. В фокусе внимания резонансный указ Александра Лукашенко. Как простить? Обсудим на площадке ток-шоу «По существу».
Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси, заместитель председателя комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:
Надо же еще отдавать себе отчет, что ведь не просто комиссия собралась, кто-то просто доложил поверхностно об этом человеке, и комиссия сразу будет принимать решение. Ведь секретариат проведет большую работу: будут изучены, если есть, возбуждено уголовное дело, значит материалы уголовного дела, будут запрошены все компетентные органы. Мы не скрываем, что не просто исключительно по материалам дела почитаем формально – все. Компетентные органы запрошены будут. Этот человек будет просвечен.
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня», член комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:
Вот, я понял, скажу вам на примере и коротко. Мне звонил Андрей Паук, все, наверное, слышали. По Пауку у прокуратуры, у следственных органов будет свое предложение, сколько ему отсидеть. Ему срок сразу предложат. Вместо 15 лет вот тебе пять на таких условиях. Приезжай, отбудь наказание и возвращайся в семью. Я предложу комиссии другой вариант: Паук ездит по стране, участвуя во всех спецмероприятиях и поет только песни «Ауры» – делает это каждую неделю на полном серьезе, один раз фальшивит, тогда все с начала начинает.
Алена Сырова, СТВ:
Андрей, смотрите, вы не же знаете, может быть, Паук есть в списке у Ирины Владимировны. В списке тех людей, которых она никогда и ни при каких обстоятельствах не впустит.
Андрей Муковозчик:
Я посмотрю, есть он там или нет.
Юрий Воскресенский, политолог, член комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:
Вы обратите внимание, какой либеральный подход демонстрируют члены комиссии, а мы тут говорим про жесткач-жесткач. Для меня очень интересен информационный аспект, действительно, как сказал Игорь Тур. Дело в том, что сейчас мы наблюдаем все их высказывания, фиксируем, я даже помечаю кое-что, потом это будет использовано нашими СМИ, чтобы показать их деятельное желание вернуться. Например, сегодня я смотрю, там какая-то журналистка и экстремистка Романова говорит: мне звонила бабушка – значит, информация уже доходит, – и говорит, что создалась комиссия и можно вернуться. Она говорит: почему ты сидишь там, почему ты не возвращаешься? А я ей сказала, что пока они у власти, я не вернусь. Замечательная фактура, замечательная!
Андрей Муковозчик:
Они щупают, как воду ногой, потому что и хочется, и колется. Вы думаете, Паук зачем мне звонил? Только для того, чтобы собрать материал и попытаться выложить у себя на этом недорадио? Нет. Он параллельно все время спрашивал: а меня точно простят? А мне точно скостят? А сколько мне скостят? А вы будете сами рассматривать или Азаренок? Это ж я не придумал, это ж он боится, что Гриша его будет рассматривать.
Кирилл Казаков, СТВ:
А ты говоришь, что мы нагнетаем по поводу вашей фамилии.
Андрей Муковозчик:
Ничего-ничего, лично рассмотрю, не вопрос.
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