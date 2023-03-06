Паук ездит по стране и поёт только песни «Ауры». Муковозчик предложил альтернативу наказанию для беглых

Есть ли дорога назад для беглых? Какой закон писан комиссарам? В вечерний прайм-тайм в студии внештатное телевизионное заседание так называемой комиссии по беглым. В фокусе внимания резонансный указ Александра Лукашенко. Как простить? Обсудим на площадке ток-шоу «По существу».

Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси, заместитель председателя комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:

Надо же еще отдавать себе отчет, что ведь не просто комиссия собралась, кто-то просто доложил поверхностно об этом человеке, и комиссия сразу будет принимать решение. Ведь секретариат проведет большую работу: будут изучены, если есть, возбуждено уголовное дело, значит материалы уголовного дела, будут запрошены все компетентные органы. Мы не скрываем, что не просто исключительно по материалам дела почитаем формально – все. Компетентные органы запрошены будут. Этот человек будет просвечен.

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня», член комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:

Вот, я понял, скажу вам на примере и коротко. Мне звонил Андрей Паук, все, наверное, слышали. По Пауку у прокуратуры, у следственных органов будет свое предложение, сколько ему отсидеть. Ему срок сразу предложат. Вместо 15 лет вот тебе пять на таких условиях. Приезжай, отбудь наказание и возвращайся в семью. Я предложу комиссии другой вариант: Паук ездит по стране, участвуя во всех спецмероприятиях и поет только песни «Ауры» – делает это каждую неделю на полном серьезе, один раз фальшивит, тогда все с начала начинает. Алена Сырова, СТВ:

Андрей, смотрите, вы не же знаете, может быть, Паук есть в списке у Ирины Владимировны. В списке тех людей, которых она никогда и ни при каких обстоятельствах не впустит. Андрей Муковозчик:

Я посмотрю, есть он там или нет.