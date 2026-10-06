Новости по тегу #Прокуратура Беларуси

Среди погибших мирные жители, военнопленные, подпольщики и партизаны.
В центре внимания – все нюансы осенних полевых работ. Прокуроры оценили ход уборки кукурузы и проверили, как соблюдаются технологии при заготовке кормов или хранении зерна.
В них заявляется о желании вернуться в Беларусь, вести законопослушный образ жизни, уважать национальную символику и традиции.
Они плевали на элементы памятника, использовали нецензурную брань, оскорбляли ветеранов Великой Отечественной войны и снимали происходящее на видео, после чего размещали ролики в соцсетях.
В октябре 2025 года мужчина в одной из социальных сетей разместил комментарий, в котором отрицал геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, а также существование генерального плана «Ост» как одного из этапов геноцида.
По итогам проверок будут приняты меры реагирования. Надзорные органы подчеркивают: безопасность несовершеннолетних – приоритет, и контроль будет продолжен.
Суд вынес приговор гродненскому блогеру, который организовал нелегальный сбор средств на лечение больного ребенка.
Прокуратура напоминает: купаться можно только в разрешенных местах, лучше там, где дежурят спасатели.
Президент подчеркнул, что работники органов прокуратуры вносят весомый вклад в укрепление суверенитета и национальной безопасности, обеспечивая защиту прав граждан и отстаивая государственные интересы.
Великая Отечественная война для нас – это особый исторический период, когда под угрозой оказалась не только юридическая принадлежность оккупированных территорий и государственность, но и само дальнейшее существование белорусского народа.
По данным следствия, пять лет, с 2018 года, фигуранты вели оптовую торговлю от имени подконтрольных фирм и действовали по предварительному сговору.
Проверяющие заглянули и в меню столовых, и в распорядок дня отдыхающих, и трудовые книжки аниматоров.
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