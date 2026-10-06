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Новости по тегу #Прокуратура Беларуси

Прокуратура Витебской области установила новое место уничтожения мирных граждан
06 октября 2026 14:24

Прокуратура Витебской области установила новое место уничтожения мирных граждан

В Гомельской области прокуроры провели рейд по предприятиям АПК – все нарушения взяты на контроль
01 октября 2026 18:08

В Гомельской области прокуроры провели рейд по предприятиям АПК – все нарушения взяты на контроль

Комиссия по возвращению граждан рассмотрела новые обращения в Минске
24 сентября 2026 07:21

Комиссия по возвращению граждан рассмотрела новые обращения в Минске

Двух жителей Минска будут судить за осквернение обелиска «Минск – город-герой» и оскорбление ветеранов
09 сентября 2026 07:53

Двух жителей Минска будут судить за осквернение обелиска «Минск – город-герой» и оскорбление ветеранов

Минчанина будут судить за отрицание геноцида белорусского народа
08 сентября 2026 07:04

Минчанина будут судить за отрицание геноцида белорусского народа

Прокуратура Могилева проверила эксплуатацию надувных аттракционов и игрового оборудования
04 августа 2026 06:24

Прокуратура Могилева проверила эксплуатацию надувных аттракционов и игрового оборудования

Собирал деньги на лечение ребенка, а тратил на красивую жизнь – вынесен приговор гродненскому блогеру
16 июля 2026 17:29

Собирал деньги на лечение ребенка, а тратил на красивую жизнь – вынесен приговор гродненскому блогеру

За две недели на водоемах Беларуси погибли четверо детей – Генпрокуратура
29 июня 2026 08:31

За две недели на водоемах Беларуси погибли четверо детей – Генпрокуратура

Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником
26 июня 2026 05:37

Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником

В годы Великой Отечественной войны в Беларуси уничтожено не менее 12 868 сел и деревень
22 июня 2026 06:21

В годы Великой Отечественной войны в Беларуси уничтожено не менее 12 868 сел и деревень

Два предпринимателя из Витебской области уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 5 млн рублей
16 июня 2026 06:24

Два предпринимателя из Витебской области уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 5 млн рублей

Отдых под контролем – какие нарушения устраняют в детских оздоровительных лагерях?
14 июня 2026 17:27

Отдых под контролем – какие нарушения устраняют в детских оздоровительных лагерях?