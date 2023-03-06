«Всех надо судить по их делам и поступкам». Кому из уехавших не стоит обращаться в комиссию?

Алексей Шваков, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов, член комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:

Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что нам надо, наверное, понять и определиться с целью создания этой комиссии. Посмотрите, если взять, я уже про законодательство так, как положено буду говорить, у нас возможности освобождения от уголовной ответственности и процессуальных имеются. Они в законе прописаны. Освобождение от административной ответственности имеется. У нас есть возможность применять амнистию в законодательном порядке, есть у нас процедура помилования. То есть механизмов, чтобы простить людей, у нас предостаточно. И государство, и правоохранительные органы, и суды пользуются активно. Здесь, уважаемые коллеги, я думаю, цель это комиссии была немного другая. Она была направлена как раз на тех людей, которые находятся за границей. Которые сейчас находятся, даже скажу, наверное, политическая цель была. Хочу еще отметить, что, конечно же, здесь нельзя так говорить, что одни такие, а одни такие. Всех надо судить по их делам и поступкам. В принципе, в комиссии этот механизм предусмотрен. Каждый конкретный человек будет рассматриваться на предмет того, что он сделал и совершил. От этого будет зависеть его дальнейшая судьба и решение, которое принимается комиссией. Но, в принципе, сейчас наши люди, которые находятся за границей, они в значительной степени находятся под влиянием того информационного ресурса…