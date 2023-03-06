«Всех надо судить по их делам и поступкам». Кому из уехавших не стоит обращаться в комиссию?

Есть ли дорога назад для беглых? Какой закон писан комиссарам? В вечерний прайм-тайм в студии внештатное телевизионное заседание так называемой комиссии по беглым. В фокусе внимания резонансный указ Александра Лукашенко. Как простить? Обсудим на площадке ток-шоу «По существу».
Алексей Шваков, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов, член комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:
Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что нам надо, наверное, понять и определиться с целью создания этой комиссии. Посмотрите, если взять, я уже про законодательство так, как положено буду говорить, у нас возможности освобождения от уголовной ответственности и процессуальных имеются. Они в законе прописаны. Освобождение от административной ответственности имеется. У нас есть возможность применять амнистию в законодательном порядке, есть у нас процедура помилования. То есть механизмов, чтобы простить людей, у нас предостаточно. И государство, и правоохранительные органы, и суды пользуются активно. Здесь, уважаемые коллеги, я думаю, цель это комиссии была немного другая. Она была направлена как раз на тех людей, которые находятся за границей. Которые сейчас находятся, даже скажу, наверное, политическая цель была. Хочу еще отметить, что, конечно же, здесь нельзя так говорить, что одни такие, а одни такие. Всех надо судить по их делам и поступкам. В принципе, в комиссии этот механизм предусмотрен. Каждый конкретный человек будет рассматриваться на предмет того, что он сделал и совершил. От этого будет зависеть его дальнейшая судьба и решение, которое принимается комиссией. Но, в принципе, сейчас наши люди, которые находятся за границей, они в значительной степени находятся под влиянием того информационного ресурса…
Кирилл Казаков, СТВ:
В пузыре таком вакуумном живут и там получают информацию.
Алексей Шваков:
Они находятся под впечатлением от этих Telegram-каналов, деструктивных элементов. И им трудно принять решение. Тем более там 100 % говорят: куда вы едете, вас там примут сразу же. Поэтому это возможность как раз дать людям, которые не совершали, конечно, мы не говорим о радикальных элементах – они и не обратятся в эту комиссию – это тем, кто не потерян для нашего общества. Это студенты, которые, может быть, уехали. Еще кто-то такой. Возможность вернуться на родину – мне кажется, это цель этой комиссии.
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