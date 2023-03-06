«Наши оппоненты вешали бы нас на фонарных столбах». Можно ли простить всех уехавших?
Есть ли дорога назад для беглых? Какой закон писан комиссарам? В вечерний прайм-тайм в студии внештатное телевизионное заседание так называемой комиссии по беглым. В фокусе внимания резонансный указ Александра Лукашенко. Как простить? Обсудим на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
У нас учтены были те правовые пробелы, которыми пользовались. Если сейчас мы все так здорово учли, если сейчас мы, в принципе, в отдельных моментах стали неуязвимы, то почему бы нам, действительно, всех не простить?
Кирилл Казаков, СТВ:
Даже я скажу, почему это неправильно. Потому что, представь, я Игоря могу понять, когда он говорит о том, что не всегда люди могут принять в коллективе. Пускай в наш коллектив придет человек, который нас предал. Ты сможешь с ним работать? И я поддержу Андрея, который говорит, что нужно хоть на уровне перехода улицы таких людей в журналистику и госуправление не пускать.
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня», член Комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:
Я вам больше скажу, люди, которые говорят про проигравшую сторону, наши противники, наши оппоненты. Я считаю, они врут самим себе и врут обществу, что хуже. Потому что наши оппоненты вешали бы нас на фонарных столбах.
Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:
Ой, это такая популистская штука. 18-летняя девочка, которая начиталась «инстаграма» и пошла куда-то, не вешала бы нас на столбах. Люди в толпе этой и в 2020 году были разные. Конечно, было много тех, кто бы вешал. Но были и другие.
Андрей Муковозчик:
Были и другие, которые ничего бы не сделали с теми, кто пришел бы за чиновником, взял его за ручки, за ножки и выкинул в помойный бак. Ничего бы не сделали эти люди, которые только посмотреть.
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:
Вы знаете, что нельзя сегодня о всепрощении говорить. Но о милосердии говорить надо. Потому что только сильное и истинно народное государство способно на такое милосердие. Вы видите, у нас в государстве способность такая есть. И вот этот указ о создании комиссии об этом и говорит: мы готовы прощать.
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