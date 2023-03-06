«Наши оппоненты вешали бы нас на фонарных столбах». Можно ли простить всех уехавших?

Есть ли дорога назад для беглых? Какой закон писан комиссарам? В вечерний прайм-тайм в студии внештатное телевизионное заседание так называемой комиссии по беглым. В фокусе внимания резонансный указ Александра Лукашенко. Как простить? Обсудим на площадке ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

У нас учтены были те правовые пробелы, которыми пользовались. Если сейчас мы все так здорово учли, если сейчас мы, в принципе, в отдельных моментах стали неуязвимы, то почему бы нам, действительно, всех не простить? Кирилл Казаков, СТВ:

Даже я скажу, почему это неправильно. Потому что, представь, я Игоря могу понять, когда он говорит о том, что не всегда люди могут принять в коллективе. Пускай в наш коллектив придет человек, который нас предал. Ты сможешь с ним работать? И я поддержу Андрея, который говорит, что нужно хоть на уровне перехода улицы таких людей в журналистику и госуправление не пускать.

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня», член Комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:

Я вам больше скажу, люди, которые говорят про проигравшую сторону, наши противники, наши оппоненты. Я считаю, они врут самим себе и врут обществу, что хуже. Потому что наши оппоненты вешали бы нас на фонарных столбах.