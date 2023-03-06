Вот за кем финальное слово. Как в комиссии принимается решение по вопросам беглых?
Есть ли дорога назад для беглых? Какой закон писан комиссарам? В вечерний прайм-тайм в студии внештатное телевизионное заседание так называемой комиссии по беглым. В фокусе внимания резонансный указ Александра Лукашенко. Как простить? Обсудим на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
В комиссии поэтому есть и Андрей Муковозчик, и Юрий Воскресенский, и Григорий Азаренок. Андрей, как ты понимаешь свою роль работы в комиссии? Ты не юрист, ты человек, который описывает события, в том числе дает свои выводы.
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня», член Комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:
Есть такая пара, Жвалевский и Пастернак, они ничего противоправного не делали. Они очень умные. И поэтому каждый день, начиная с 8 августа 2020 года, они вели литературный дайджест, обрабатывая лучшие результаты всех самых кардинальных, экстремистских, террористических Telegram-каналов. И привлечь их по закону не за что. Можно выписать штраф за неправильный переход улицы, если потратить силы и средства. Я свою роль в комиссии вижу, там полно юристов, следователей, фактуру они дадут. Все прекрасно будут видеть, что это на самом деле. Я в комиссии затем, чтобы вовремя сказать: ребята, это, на мой взгляд, случай рядовой, это случай Жвалевского и Пастернак. А вы об этом не знаете, потому что это не ваша профессиональная сфера деятельности.
Кирилл Казаков:
Ты можешь быть хроникером самой комиссии.
Андрей Муковозчик:
Могу, просто коллегиальное решение не от Муковозчика и Азаренка, которых вы здесь старательно делаете монстрами.
Алена Сырова:
Насколько корректно принимать именно коллегиальные решения?
Алексей Шваков, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов, член комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:
Коллегиальные решения всегда более правильные, чем единоличные, потому что учитываются все различные точки зрения. У меня с коллегой, наверное, тоже не совсем совпадают точки зрения, поэтому это дает возможность выверенную позицию занять, принять решение. В каждом конкретном случае будет рассматриваться судьба человека. Мы не должны про это забывать. Это судьба гражданина Республики Беларусь. И если он не потерян для общества, он еще может стать полезным.
Алена Сырова, СТВ:
Финальное слово за Генпрокуратурой будет.
Алексей Шваков:
Нет, за комиссией.
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