«Палка о двух концах». Почему государство должно создавать хорошие условия для военных?

Григорий Азаренок, СТВ: По-прежнему забота о военных, о людях, которые служат. Не работают для своего удовольствия, для своего развлечения, для своей наживы. А вот люди, которые выбирают государственную службу, о них в первую очередь государство и заботится. И это, опять же, казалось бы, логично. Но практически во многих странах, особенно постсоветского пространства, где пришли «цветные» руководители, все совсем не так.

Андрей Лазуткин, политолог:

Давайте начнем с 1990-х. Вы вспомнили военных. Если, например, вы им не даете нормального статуса, нормальной зарплаты, жилья, то их подберут. Например, были организации того же Статкевича. Он как раз подбирал офицеров, были у него згуртаванне вайскоўцаў. Вот таких людей, озлобленных националистов, которые себя потеряли в жизни. Вот, пожалуйста, идите к нам в новую белорусскую армию, как они себя называли. Мол, мы тут построим бело-красно-белое государство наше с опорой на национализм. И если бы Президент, например, не опирался на военных, силовой блок, то этот блок бы выступал против него. Потому что вот такие люди все время пытались его возглавить, такие авантюристы, проходимцы. Много где в СНГ так и получилось.

По сути дела, следующая ступенька, если у вас разложилась армия, милиция, дальше создаются вооруженные формирования, банды, например. Если у нас это был просто криминалитет, то в странах СНГ типа Таджикистана, Узбекистана, где была гражданская война масштабная, это стало костяком для банд подполья, как в Чечне, например. И еще, где там были нефтепроводы и все остальное.

Когда вы разложили людей, которые вчера были под одной дисциплиной, которые умеют воевать, которые знают, как управлять людьми, и вы отправили их на рынок, мол, идите торгуйте, завтра эти люди организуются и создадут вам такие проблемы, которые вы будете расхлебывать следующие 20-30 лет. И это очень опасная палка о двух концах. Надо не просто о людях заботиться, потому что мы такие хорошие, у нас социальное государство. Это люди с особыми навыками, особого склада ума, характера.