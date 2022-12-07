Родила, будучи больной, а врачи должны её спасти. Актриса Вероника Григорович рассказала о новой киноленте «Беларусьфильма»

Новости Беларуси. У белорусских кинематографистов выдался сложный день, ведь на съемочной площадке восходящая звезда кино, двухмесячная Ева, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В райдере самой юной актрисы не только памперсы и усиленное питание, но и повышенное внимание всех участников съемочного процесса. Ведь именно от ее настроения зависит, насколько быстро пройдут съемки сцены нового фильма о белорусских трансплантологах «Лист ожидания».

Ирина Круг, мама Евы:

Папа работает у нас просто немножко в этой сфере, поэтому это уже не первый раз у нее. Это ее второй фильм, периодически практикуем для нее. Виталий Круг, папа Евы:

Снялась первый раз она в 21 день своей жизни. В кадре она себя чувствует хорошо, свободно, как и полагает актрисе. В няньках у требовательной Евы заслуженная артистка Республики Беларусь Тамара Миронова. Сегодня она играет прабабушку этого очаровательного создания, которая принесла показать малышку больной матери.

Тамара Миронова, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Моя внучка больная совсем. Я несу ей ребеночка, потому что она без мужа родила, хотела так ребенка. Я не могу его «вытянуть», потому что уже сил не хватает. Она немножечко выпивающая женщина, но очень любит свою внучку, хочет помочь. Актрисе Веронике Григорович досталась самая незатейливая, на первый взгляд, роль – она лежит в палате интенсивной терапии. Но, как выяснилось, провести весь съемочный день на больничной койке не так уж и легко.

Вероника Григорович, актриса:

Играю такую очень сложную героиню, у которой много проблем со здоровьем, то есть она лечится. Она такая слабенькая, нежная, трогательная девушка, которая борется с этими всеми проблемами с дочкой, грудным ребенком на руках. Доктор входит, узнает, как мое самочувствие, и бабушка врывается, приносит мне ребенка. Бабушка очень такая беспардонная, мне, как всегда, за нее неловко. Я прошу, чтобы ребенка мне дали все-таки увидеть, потому что это продолжение меня. Все, ради чего я живу – этот ребенок, эта девочка.

– Женщина, кто вас сюда пустил?

– Тебя не спросила.

Александр Ефремов, режиссёр-постановщик, народный артист Беларуси:

Девочка отчаянная – героиня наша решила, что в этой жизни самое главное, что она может сделать – это родить ребенка. Она родила, будучи больной, а врачи должны спасти ее. Эта история о том, насколько мы повязаны друг с другом. Насколько мы зависим друг от друга, иногда забывая в силу определенных обстоятельств. Увлеченные значимостью собственной персоны, мы забываем о том, что рядом с нами люди, они нуждаются в помощи и поддержке. Смогут ли помочь героине Вероники, мы узнаем совсем скоро. А пока самое время раскрыть замысел картины, который взялся воплотить сам Александр Ефремов. О чем же это кино? Александр Ефремов:

О чувстве долга. Перед кем у нас это чувство долга? Перед людьми прежде всего, перед страной. О патриотизме, об ответственности, о любви и людях, профессию которых я очень уважаю – о врачах. К съемкам фильма о судьбах врачей, их сложной профессии, взаимоотношениях на работе и в семье «Беларусьфильм» приступил еще в октябре. Знаковые сцены снимаются в столичном Научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии, а главным консультантом выступил его директор, заслуженный врач Республики Беларусь Олег Руммо.

Александр Ефремов:

Мы не пытались вдаваться в технологию труда врачей-хирургов, трансплантологов, но стараемся сейчас это сделать, чтобы это выглядело хотя бы примерно профессионально, что ли, хотя это очень сложно. Это чрезвычайно ответственная и серьезная профессия, они же годами учатся, практикуются сколько. Так что здесь каждый день как открытие. Хотя этот фильм не о конкретных людях, у героев киноленты, несомненно, есть реальные прототипы. Александр Ефремов:

Для меня всегда открытие – это поведение, мера искренности людей. В этом смысле я всегда чрезвычайно благодарен тем актерам, которые в состоянии это донести. Открытие для меня всегда – талантливый человек. Сегодня работала Тамара Миронова. С ней работать одно удовольствие. Молодые актеры – Дима Мухин, Вероника, Ира Мороз. Это ребята из театра, в котором я работаю, которым руковожу – Театр киноактера. Мне приятно, что удалось с ними встретиться на этой площадке.