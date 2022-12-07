ЕС намеренно создаёт очереди на пунктах пропусков. Почему даже иностранные перевозчики выходят на протесты?

Европейские службы бьют собственные антирекорды по медлительности работы на границе. Делают это намеренно, вот только такие игры оборачиваются против самих же себя. У водителей сдают нервы, люди недовольны, в том числе и граждане Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На границах с Польшей и странами Прибалтики в очередях стоят около пяти тысяч грузовиков, неделями на дороге ожидают въезда. Перевозчики считают, что над ними издеваются.

За последние сутки в польском пункте пропуска «Бобровники» (сопредельным с нашим «Берестовица») контрольные службы оформили всего 36 % транспорта от нормы.

Сергей Матушко, заместитель начальника таможенного поста «Берестовица»:

Пропускная способность таможенного поста «Берестовица» составляет на выезд 500 грузовых транспортных средств. На данный момент у нас выезда из нашей страны ожидают свыше 600 транспортных средств. Это связано в первую очередь с тем, что польской стороной не выполняются нормы оформления согласно договоренностям международных соглашений между пограничной и таможенными ведомствами. К примеру, за минувшие сутки контролирующие службы с польской стороны приняли 154 грузовых транспортных средства, мы в то же время приняли свыше 300.

Из-за такой медлительности европейских контрольных служб многокилометровые вереницы грузовиков выстроились возле всех пунктов пропуска на границе с Евросоюзом – всего около пяти тысяч фур.

ГПК: контрольные службы стран ЕС намеренно затягивают оформление автотранспорта. Подробнее.

У польских грузоперевозчиков уже не выдержали нервы – они вышли на акцию протеста в приграничном Корощине. На плакатах требования к своим службам навести наконец-то порядок на границе. Не только наладить нормальную пропускную способность, но и открыть один из крупнейших пунктов пропуска «Кузница-Белостокская», он сопредельный с белорусским «Брузги», был закрыт в одностороннем порядке поляками больше года назад. И даже несмотря на обращения белорусских служб, работу не возобновляет до сих пор. Судя по всему, игра в политику – читай, игра без правил – для коллективного Запада гораздо важнее интересов своих же граждан.