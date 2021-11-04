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Не размазывать деньги по газетам и Telegram-каналам. Лукашенко предложил создать медиахолдинг СГ

04 ноября 2021 20:41
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Не размазывать деньги по газетам и Telegram-каналам. Лукашенко предложил создать медиахолдинг СГ-1

Татьяна Савчик, СТВ:
Буквально перед заседанием Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили еще и по телефону, поэтому начало встречи немного затянулось. В итоге интеграционный документ подписан. Утверждены 28 новых союзных программ.

У белорусского лидера есть четкое представление, как воевать на информационном фронте.  

Не размазывать деньги по газетам и Telegram-каналам. Лукашенко предложил создать медиахолдинг СГ-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Надо признать, что фальсифицируют не только историю, но и современное. И современные тенденции, направления нашей политики, в том числе и в Союзном государстве. Но это в том числе происходит потому, что мы слабо в этом плане работаем. Вы правильно затронули союзные СМИ так называемые. Думаю, что здесь нам надо серьезную реформу провести. И думаю, Дмитрий Федорович, вам надо подумать над этим. Думаю, что мы могли бы создать, как предлагают специалисты, вот я зачитываю, создать медиахолдинг Союзного государства. И те деньги, пусть даже небольшие, не размазывать по существующим там газетам, журналам и Telegram-каналам и прочим YouTube. А собрав их в кулак, эти деньги, за эти же деньги создать соответствующую группу – медиахолдинг этот, как модно сейчас говорить, и рассказывать о том, что происходит.  

«Отвечать будем все, не только я». Лукашенко подписал декрет, утверждающий союзные программы с Россией – читайте здесь.  

# Союзное государство # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Дмитрий Мезенцев # Евгений Пустовой # Татьяна Савчик # Фотофакт

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