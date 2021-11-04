Не размазывать деньги по газетам и Telegram-каналам. Лукашенко предложил создать медиахолдинг СГ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо признать, что фальсифицируют не только историю, но и современное. И современные тенденции, направления нашей политики, в том числе и в Союзном государстве. Но это в том числе происходит потому, что мы слабо в этом плане работаем. Вы правильно затронули союзные СМИ так называемые. Думаю, что здесь нам надо серьезную реформу провести. И думаю, Дмитрий Федорович, вам надо подумать над этим. Думаю, что мы могли бы создать, как предлагают специалисты, вот я зачитываю, создать медиахолдинг Союзного государства. И те деньги, пусть даже небольшие, не размазывать по существующим там газетам, журналам и Telegram-каналам и прочим YouTube. А собрав их в кулак, эти деньги, за эти же деньги создать соответствующую группу – медиахолдинг этот, как модно сейчас говорить, и рассказывать о том, что происходит.

«Отвечать будем все, не только я». Лукашенко подписал декрет, утверждающий союзные программы с Россией – читайте здесь.