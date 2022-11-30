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«Хочешь наркотики – пожалуйста, хочешь проституток – пожалуйста». Как развлекаются подростки в Польше?

30 ноября 2022 19:00
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим огромные потери ВСУ на фронте, ход специальной военной операции и суд над беглыми. В гостях политолог Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:
Если вы не в теме, то можно сидеть в интернете и обсуждать, что наркотики – это что-то хорошее, давайте их разрешим. Посмотрите на этих людей, которым особо никто ничего не запрещает, во что они там в Польше превращаются, как они выглядят, что они говорят. Что это за дурацкое хихиканье? Это потому что у них мозги хорошо работают или потому что у них начинается торможение психики от постоянных стрессов, перегрузок, от наркотиков, которые в Польше очень легко достать и в Прибалтике? Тебе надо – могут привезти что-то, если ты специалист в этих вещах. Поэтому это деградация, конечно. Многие эти дети просто оказались там без контроля, потому что родители здесь, а они туда попали – свободная жизнь. Хочешь наркотики – пожалуйста, хочешь проституток – пожалуйста, хочешь украиночек – тоже замечательно. Говорят, в Польше вспышка ВИЧ пошла за последний месяц.

«Хочешь наркотики – пожалуйста, хочешь проституток – пожалуйста». Как развлекаются подростки в Польше?-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Даже бегунья Тимановская пожаловалась, что ее муж изменил ей с украинкой.

Андрей Лазуткин:
Все эти процессы, если брать без шуток, – это следствие конфликта, который идет в Украине. Это и болезни, которые будут распространяться, это и беженцы, это и преступность организованная. Преступность зарабатывает не только на кражах и на убийствах, но в основном и на наркотиках, потому что это сырьевая база, которая есть. Польская молодежь более богатая, а украинская – более падкая на деньги. Можно одних использовать курьерами, чтобы продавать другим эти наркотики. Всех их рано или поздно возьмут в оборот. Конечно, пока не будет стабилизирована ситуация в Украине, то в Европе тоже ничего хорошего не будет именно в социальном плане.

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# Наркотики # Андрей Лазуткин # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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