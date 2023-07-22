Падёж скота, уборочная. Генпрокуратуру заинтересовал АПК Гомеля и Витебска

Новости Беларуси. Республиканский каравай к вечеру 22 июля завесил на миллион тонн. Столько зерна нового урожая с учетом рапса намолотили аграрии. Более половины – озимый ячмень. По стране убрали уже 95 % полей с этой культурой. За работу хлеборобы взялись с удвоенной силой – результат прошедшего накануне селекторного совещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особую обеспокоенность Генеральной прокуратуры сегодня вызывают Витебская и Гомельская области. Речь не только об уборочной, но и падеже скота. К этому вопросу вернутся позже. Президент анонсировал совещание. Что до ситуации на полях – Гомельщина отстает.