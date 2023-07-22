Падёж скота, уборочная. Генпрокуратуру заинтересовал АПК Гомеля и Витебска
Новости Беларуси. Республиканский каравай к вечеру 22 июля завесил на миллион тонн. Столько зерна нового урожая с учетом рапса намолотили аграрии. Более половины – озимый ячмень. По стране убрали уже 95 % полей с этой культурой. За работу хлеборобы взялись с удвоенной силой – результат прошедшего накануне селекторного совещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особую обеспокоенность Генеральной прокуратуры сегодня вызывают Витебская и Гомельская области. Речь не только об уборочной, но и падеже скота. К этому вопросу вернутся позже. Президент анонсировал совещание. Что до ситуации на полях – Гомельщина отстает.
Николай Белорусов, прокурор Речицкого района:
Приняты меры прокурорского реагирования, в частности по моментам неподготовленной техники, были вопросы по готовности зерносушильных комплексов. Проинформирован Речицкий районный исполнительный комитет, приняты дополнительные меры, и на сегодня, на начало уборочной кампании, техника имеет максимальную готовность, зерносушильные комплексы работают.
Дмитрий Белоусов, первый заместитель председателя Речицкого райисполкома:
Такая получилась в этом году погода. Первые участки ячменя и рапса убрали, сейчас неделя – ни туда ни сюда. Вроде и в зерно сильно не вступишь. Продолжаем заготавливать грубые травянистые корма, так как кормовую базу надо усиливать.
В отношении Гомельской области на совещании прозвучал и вопрос зарплат. Поручение Президента – разобраться, при необходимости снять с других статей расходов, но работа людей должна быть вознаграждена. Этот вопрос характерен не для всех районов региона.
Лукашенко: людям не платят зарплату! Как вы хотите уборкой заниматься?!
Дмитрий Миненков за рулем комбайна проводит уже 17-й сезон, и в напарники выбирает супругу Снежанну. Заработанное на уборочной пара планирует потратить на дом и детей, а их в семье трое.
Пришли к общему мнению – в одну семью зарабатывать деньги. Сама разбирается по ходу, всему быстро учится. На работе больше я, а дома жена больше командует. Прислушиваемся к мнению друг друга.
– Не устаете с утра до вечера вместе?
– Нет.
Что касается Витебской области, сегодня ее необходимо поднимать. Совещание не обошлось без кадровых решений. Министр сельского хозяйства Игорь Брыло в ближайшее время станет помощником Президента по Витебскому региону. Но важно подчеркнуть: это не ссылка.
«Министра сельского хозяйства – помощником». Лукашенко встряхнул вертикаль на большом селекторе
Читайте здесь:
Лукашенко: страда – это наш продовольственный фронт. Лучше на этом фронте воевать, чем на горячем
Президент высказался о зерне: «Таких цен на международном рынке, как вчера и сегодня, не было и не будет»
Лукашенко: «Пора уже переходить от болтовни и заклинаний к конкретным мерам»