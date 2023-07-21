Лукашенко: людям не платят зарплату! Как вы хотите уборкой заниматься?!

Новости Беларуси. Возможность встряхнуть вертикаль и обратить внимание на наиболее проблемные вопросы. Пожалуй, это одна из главных задач большого селектора по вопросам уборочной кампании. 21 июля его провели во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связи были все регионы. Селектор не ради критики. Методы управления Лукашенко не журить за проблемы, а решать их. За некоторыми ВДЛ закреплены отдельные области. Управделами Президента Юрий Назаров курирует Гомельскую область. Впрочем, такие проблемы характерны для всех регионов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди докладывают, что там не платят зарплату. Как вы хотите уборкой заниматься, если вы людям не платите зарплату? Надо снять со всех статей деньги и заплатить людям за работу. Я не говорю, что вы должны в хозяйстве, где сегодня собирают 9 или 10 центнеров зерна с гектара, что-то платить там чрезвычайное. Что вырастили, то пусть продадут и живут за это. Они же прекрасно понимают: если нет продукции – нет денег. Какая зарплата?

Юрий Назаров, управляющий делами Президента:

Понятно, бюджетные кредиты, областные бюджеты помогают. Может, их не размазывать надо тонким слоем по всем, а максимально концентрировать в тех хозяйствах, где можно получить быструю отдачу. У меня Национальный парк «Браславские озера», где нет специалистов сельского хозяйства, доит 15 литров с коровы. А здесь 8. Специализированное предприятие. И земли хорошие. Такие подходы мы с губернатором будем смотреть.