Лукашенко: людям не платят зарплату! Как вы хотите уборкой заниматься?!
Новости Беларуси. Возможность встряхнуть вертикаль и обратить внимание на наиболее проблемные вопросы. Пожалуй, это одна из главных задач большого селектора по вопросам уборочной кампании. 21 июля его провели во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связи были все регионы.
Селектор не ради критики. Методы управления Лукашенко не журить за проблемы, а решать их. За некоторыми ВДЛ закреплены отдельные области. Управделами Президента Юрий Назаров курирует Гомельскую область. Впрочем, такие проблемы характерны для всех регионов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Люди докладывают, что там не платят зарплату. Как вы хотите уборкой заниматься, если вы людям не платите зарплату? Надо снять со всех статей деньги и заплатить людям за работу. Я не говорю, что вы должны в хозяйстве, где сегодня собирают 9 или 10 центнеров зерна с гектара, что-то платить там чрезвычайное. Что вырастили, то пусть продадут и живут за это. Они же прекрасно понимают: если нет продукции – нет денег. Какая зарплата?
Юрий Назаров, управляющий делами Президента:
Понятно, бюджетные кредиты, областные бюджеты помогают. Может, их не размазывать надо тонким слоем по всем, а максимально концентрировать в тех хозяйствах, где можно получить быструю отдачу. У меня Национальный парк «Браславские озера», где нет специалистов сельского хозяйства, доит 15 литров с коровы. А здесь 8. Специализированное предприятие. И земли хорошие. Такие подходы мы с губернатором будем смотреть.
Александр Лукашенко:
Наводите железный порядок. Все идет от кадров. Есть нормальный руководитель, значит, организация (колхоз, совхоз и прочие) будет нормально работать. Нет – работы не будет. Будем тратить как всегда бешеные деньги, технику, удобрения, кредиты выделять. Отрывать от пенсионеров, врачей, учителей и туда направлять. Еще раз хочу публично об этом сказать. Сегодня ни один специалист, ни один руководитель сельхозпредприятия не может быть переведен на другую работу или уволиться без решения председателя райисполкома. Уволился – никто в стране не может его взять на работу, пока он с предыдущего места работы не представит справку, характеристику нормальную. И по вертикали. Ни один председатель райисполкома и прочие по их областному реестру тоже не может бросить работу. Пора уже навести порядок с кадрами. То же самое – ни один механизатор, доярка и так далее в сельхозпредприятии (колхозе, совхозе) не может шагу ступить влево-вправо без решения руководителя. Замкнутая вертикаль и ответственность. Еще раз говорю: лучше воевать в поле, чем на фронте. Неужели кому-то это непонятно?
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