Азарёнок – полякам: имя Сталина будет звенеть в ваших головах, а сама Беларусь станет памятником вождю

Заявления президентов Беларуси и России про польскую угрозу и совместный ответ на нее повергли руководство агрессивной соседки в истерику. Нападение на нашу страну будет равнозначно нападению на Россию со всеми вытекающими последствиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Григорий Азаренок о безумной соседке и ее усмирении в авторской рубрике «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

«Вагнера всех избили. Вагнера всех изнасиловали. Подрались с пограничниками, спасателями и грибниками», – стоит визг, рохкают, хрюкают, пищат со всех помоек. А вагнера тем временем обучают наших бойцов. И не будет в мире силы, которая бы одолела Беларусь. Да с Батькой, да с ядеркой вам кранты, пшепаньство. Гори-гори ясно, чтобы до каждого тупого шляхтюка запах гари дошел. Айда! Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. А как жалки пропагандисты и пропагандончики, мелкие подпанские бздуры. Послушайте одного такого, чернявенького.

Это больше похоже действительно на ИПСО. И я думаю, что сам факт того, что западные чиновники и военные лидеры заявляют, что это неправда, побудит Путина и Лукашенко какие-то доказательства предоставить, когда оружие будет в Беларуси. Потому что, если тебе не верят, даже в угрозы (не то, что их реализуешь, а что даже приступил к их реализации), твоя способность пугать вообще тает. Это наша Темочка еще темничек не получила. Дрянь тупая, выступил рано, рано скворечник открыл. Выступал вчера и кудахтал, что ядерки у нас нет, что это информационная операция. Тебе надо операцию сделать и кастрировать окончательно, соответствовать будешь своим прогнозам. Дело в том, что уже сегодня пиндосовская разведка заявила, что нет никаких сомнений: ядрена бомба у нас. Григорий Азаренок:

Просто они Батьку послушали, две недели на перевод и отдупление, вот и все. Пришло время обделываться. И где-то в этой куче и задохнутся все опарыши. А панские копытца стучат. Стучат. Жаждут «кресов всходних». Есть и у нас желающие лизать дупу шляхтюкам поганым. Выродки, фанаты Бонавентуры и Винцента Константы, тупая интеллигенция, дегенераты.

«Тадэвуш Касьцюшка сьцьвярджаў прыналежнасьць Беларусi да Эўропы, адкуль на працягу стагодзьдзяў да нас прыйшлі вяршэнства права, унівэрсытэты, высокая культура і ўсе без выключэньня даброты цывілізацыі», – пишут нам пропагандисты пшепаньства.

А вот фото, как это происходило. Так они и стоят, наши интеллигенты, с голой задницей и раком перед вражинами. Других поз они не знают. И внутри страны не всех вычистили. Гребаная профессура, шарлатаны, мерзость.

Кандидат филологических наук. Это было очень весело и здорово – ходить по дорогам. Да, я принимала участие в протестных мероприятиях. У меня была с собой атрибутика, в частности флаг, и это можно видеть на фото. Да, я выходила на дорогу. Данные действия правоохранительными органами расцениваются как нарушение правопорядка. Потому что было остановлено движение, не ходил транспорт, соответственно, понесли убытки. Люди там куда-то опоздали, было много недовольных, и это не секрет. Думаю, не только «Минсктранс», потому что закрывались и некоторые рестораны. Это все вломилось в хорошие деньги народному хозяйству Беларуси. В принципе, сейчас я бы не пошла на эту дорогу, не пошла бы никуда. Собственно говоря, дорогие белорусы, нас обманули в очередной раз. Мы сейчас сидим здесь, посмотрите, какая прекрасная обстановка, а кто-то в VIP-отелях пьет шампанское. Есть расхожее мнение, что если почистить телефон, то вас вряд ли найдут, ничего подобного, найдут. Я его почистила хорошо, все равно нашли. Вот так.