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Лукашенко: «Мы не получим прошлогодний рекордный урожай, но я от вас этого и не требую» 

22 июля 2023 16:52
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Новости Беларуси. Республиканский каравай к вечеру 22 июля завесил на миллион тонн. Столько зерна нового урожая с учетом рапса намолотили аграрии. Более половины – озимый ячмень. По стране убрали уже 95 % полей с этой культурой. За работу хлеборобы взялись с удвоенной силой – результат прошедшего накануне селекторного совещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 миллионов тонн – такой урожай прогнозирует правительство на 2023 год. Это меньше прошлогодних показателей. Корректировки внесли заморозки, а после – засуха. Но нашим аграриям не впервой подстраиваться под погоду. К тому же Президент не ждет рекордов. Главное – собрать и сохранить зерно, которое уцелело сегодня.

Лукашенко: «Мы не получим прошлогодний рекордный урожай, но я от вас этого и не требую» -1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Естественно, что касается погодных условий, я это прекрасно понимаю, это не прошлогодние условия. Но ссылаться на то, что вот беда, сгорели все, – это неправильно. Да, мы не получим прошлогодний рекордный урожай, но так я от вас этого и не требую. Если вы в прошлом году смогли взять 10 с лишним миллионов зерна всех культур, я прошу от вас 9 с половиной, ну, 9,3.

Лукашенко: «Мы не получим прошлогодний рекордный урожай, но я от вас этого и не требую» -4

На сборке урожая работа аграриев не заканчивается. Зерно нужно сохранить. Но и здесь, докладывают в Комитете госконтроля, есть проблемы. Сегодня фиксируют случаи наплевательского отношения к сохранности урожая.

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Как показала практика, нельзя забывать про человеческий фактор. В условиях мирового продовольственного кризиса каждый должен понимать важность кампании. Но по-прежнему есть те, кто думает лишь о собственной выгоде. С начала уборочной МВД возбудило 61 уголовное дело по факту хищения топлива и зерна, выявлено более 2 тысяч административных правонарушений.

Лукашенко: «Мы не получим прошлогодний рекордный урожай, но я от вас этого и не требую» -7

Особое внимание Александр Лукашенко обратил на пожарную безопасность в ходе жатвы. Как подчеркнул Президент, уборочная не должна загореться.

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# Уборочная кампания # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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