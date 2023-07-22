Лукашенко: «Мы не получим прошлогодний рекордный урожай, но я от вас этого и не требую»

Новости Беларуси. Республиканский каравай к вечеру 22 июля завесил на миллион тонн. Столько зерна нового урожая с учетом рапса намолотили аграрии. Более половины – озимый ячмень. По стране убрали уже 95 % полей с этой культурой. За работу хлеборобы взялись с удвоенной силой – результат прошедшего накануне селекторного совещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 миллионов тонн – такой урожай прогнозирует правительство на 2023 год. Это меньше прошлогодних показателей. Корректировки внесли заморозки, а после – засуха. Но нашим аграриям не впервой подстраиваться под погоду. К тому же Президент не ждет рекордов. Главное – собрать и сохранить зерно, которое уцелело сегодня.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Естественно, что касается погодных условий, я это прекрасно понимаю, это не прошлогодние условия. Но ссылаться на то, что вот беда, сгорели все, – это неправильно. Да, мы не получим прошлогодний рекордный урожай, но так я от вас этого и не требую. Если вы в прошлом году смогли взять 10 с лишним миллионов зерна всех культур, я прошу от вас 9 с половиной, ну, 9,3.