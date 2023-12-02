Откровенно, жёстко и эмоционально! Важные акценты и заявления Лукашенко на саммите по климату в Дубае

Не начнем действовать – природа заставит нас жить по ее законам. Это заключительный тезис выступления главы государства на Всемирном климатическом саммите, который проходит в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко обратил внимание на явный недостаток форума: все участники выражают глубокую озабоченность экологическим состоянием планеты, но до реальных действий дело не доходит.

Если вслушаться в выступления большинства лидеров других государств, становится понятно, что главным камнем преткновения они видят финансовый вопрос. Александр Лукашенко предложил, где можно взять деньги на все эти нужды. Выступление белорусского лидера в корне отличалось от заготовок его коллег: что по настроению, что по содержанию. Неудивительно, что речь Александра Лукашенко набирает популярность в YouTube – входит в топ белорусских и российских трендов. Обсуждения продолжаются и в экспертном сообществе. О самых ключевых моментах – наш политический обозреватель Алена Сырова.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Конференция по вопросам изменения климата в Дубае идет уже третий день. Но внешне на это мало что указывает, разве что иногда можно встретить людей вот с такими бейджами. В остальном жизнь течет своим чередом. Так и не скажешь, что зарегистрировано 90 тысяч участников, приехали десятки глав государств. Кстати, большая часть из них со своим мнением выступили на конференции накануне. Сегодня же слово тем, кто не успел договорить. На саммит приехали президенты сотни стран, десятки представлены на уровне премьер-министров. Таким внушительным составом они собрались решать климатические вопросы, но, думается, это представительной компании под силу если не остудить планету, то хотя бы не допустить ее накаления еще больше. Лукашенко на саммите в ОАЭ: те, кто выступал здесь в первых рядах, они ведь ведут эти войны! Читайте здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь по Парижскому соглашению в полной мере выполняет взятые на себя обязательства и даже перевыполняет их. Мы оказываем бесценные экосистемные услуги нашему континенту, сохраняя уникальный источник кислорода – естественные болота, леса, легкие Европы. Развиваем зеленую и атомную энергетику, минимизируя риски изменения климата. «Другого дома у нас нет и не будет!» Президент Беларуси напомнил о коллективной ответственности за Землю. Запрос на восстановление справедливости острее всего ставят африканские страны, богатые ресурсами, но годами бывшие колониями, сейчас они пытаются эти ресурсы обратить себе во благо. Кстати, Объединенные Арабские Эмираты – тому отличный пример. Найденная нефть не была отдана за бесценок белым господам, а позволила построить то, что сегодня есть. Хороший пример перед глазами, поэтому те, кому этот путь предстоит пройти, ищут надежных партнеров без империалистических замашек. Ирина Новикова, доктор экономических наук:

То, что интересы наши лежат в Африке, это уже понятно давно. Потому что Президент ездил даже в Зимбабве. И многие смеялись, что такая отсталая страна, зачем нам эти связи. Но на самом деле не забывайте, что, вполне возможно, там нет промышленного производства, отсталое сельское хозяйство. Мы помогли им техникой, агротехникой, агрокультурой. И, кстати, Зимбабве впервые в этом году получило урожай, который обеспечил им продовольственную безопасность, и не надо забывать, что в этих странах большие залежи полезных ископаемых. Если говорить о Зимбабве, у них есть месторождения золота. В ряде стран есть месторождения редкоземельных элементов, которые используются в современном машиностроении (а мы знаем, что машиностроение – отрасль, которая у нас развивается), в самолетостроении, мы хотим организовать производства самолетов.

С Президентом Зимбабве Александр Лукашенко переговорил дважды за время работы на конференции. Глава государства отметил их рывок (не без нашей помощи), но нужно двигаться дальше. «Когда к вам лучше приехать?» Лукашенко пригласил в Беларусь президента Зимбабве. Тему продолжили с Президентом Коморских островов. Он же председатель Африканского союза. Вообще лидеры африканских стран с самого начала обступили Президента. В ожидании церемонии фотографирования, как шутили коллеги, состоялся мини-межконтинентальный саммит.

– Он много мне рассказывал хороших новостей и вещей о вас. Сложно поверить, настолько хорошо рассказывал.

– Будем помогать, насколько это нужно вам.

– Я возьму контакты у моего брата. Вообще, у Александра Лукашенко была целая череда встреч, лидеры перемещались и имели возможность контактировать. Те, кто, конечно, приехал не паясничать, а работать. Даже протокольные рукопожатия – тоже возможность вербально и невербально обменяться позициями. Аналитик БИСИ: конференция по климату – площадка, где государства могут честно поговорить об острых вопросах.

Эти кадры – красноречивое свидетельство договороспособности Беларуси. Мы можем общаться с любыми соседями по планете, тем более на такие важные темы.

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Сегодня в нашем мире, когда количество площадок для переговоров резко сокращается, когда принимаются такие дискриминационные меры, надо использовать любые возможности, чтобы донести мнение Республики Беларусь по любым позициям, которые связаны, в том числе и с глобальными проблемами. «Зеленский должен был быть здесь». У Лукашенко на саммите в Дубае спросили про Украину. Подробности.