«Когда к вам лучше приехать?» Лукашенко пригласил в Беларусь президента Зимбабве

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата назвал первопричины существующей угрозы, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси до начала саммита в кулуарах с глазу на глаз обсудил важное с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Пообщался белорусский лидер и с президентами Кубы, Того, Ботсваны, Экваториальной Гвинеи, Кении, Зимбабве. У Беларуси и африканских стран взаимный интерес в развитии сотрудничества, даже несмотря на тысячи километров, которые разделяют государства. Это еще раз обозначил в разговоре с президентом Зимбабве Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Самое главное сейчас – не останавливаться. Да, мы имеем определенные результаты нашего сотрудничества, как вы уже говорили. И зерно вы начали экспортировать, и так далее. Но у нас еще много работы в вашей стране. Мы готовы реализовать тот план, который когда-то наметили во время моего визита в Зимбабве. Мы вас ждем в Беларуси.

Эммерсон Мнангагва, президент Зимбабве:

Когда к вам лучше приехать? Зимой или летом?

– Конечно зимой.

Что касается Всемирного саммита по борьбе с изменением климата, то в течение двух дней главы государств и правительств будут выступать с заявлениями, в которых обозначат позиции своих стран в отношении экологической и климатической безопасности.