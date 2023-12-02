«Зеленский должен был быть здесь». У Лукашенко на саммите в Дубае спросили про Украину

Не начнем действовать – природа заставит нас жить по ее законам. Это заключительный тезис выступления главы государства на Всемирном климатическом саммите, который проходит в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко обратил внимание на явный недостаток форума: все участники выражают глубокую озабоченность экологическим состоянием планеты, но до реальных действий дело не доходит.

Между двусторонними встречами и выступлением Александра Лукашенко окружали журналисты. Вопросы касались в основном тематики конференции, двусторонних отношений и традиционно Украины. Любопытно, что спрашивали об этом репортеры немецкого издания.

– Что вы думаете о факте, что Украина не представлена здесь?

– Как не представлена? Украину пригласили. Владимир Зеленский должен был быть здесь. Может, не доехал еще. Форум еще не закончился, приедет.

Отсутствие отдельных руководителей даже на групповом фото не все заметили, чего уж рассуждать. Кто хотел, тот приехал и говорил. Как говорил, например, Александр Лукашенко с Александром Вучичем, в итоге есть понимание, что общий язык между Беларусью и Сербией не потерян, хотя внешне кажется иначе.