Арина Соболенко остается на вершине женского теннисного рейтинга

Международные теннисные организации представили обновленные рейтинги. У женщин на вершине остается белоруска Арина Соболенко. В ее активе 9 090 баллов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ближайшую преследовательницу Елену Рыбакину из Казахстана землячка опережает на 947 очков. На третьей позиции закрепилась полька Ига Швентек. Что касается других наших спортсменок, то у Александры Саснович небольшой прогресс, она поднялась на два пункта и на данный момент занимает 122-е место. Ирина Шиманович также улучшила свое положение и теперь идет 216-й. Алена Фалей – 226-я. Остальные соотечественницы находятся за пределами третьей сотни.

Во главе мужского топа без изменений. Более 10 недель кряду лидирует итальянец Янник Синнер. Дополнили сильнейшую тройку испанец Карлос Алькарас и Александр Зверев из Германии. Лучший из представителей нашей страны – Даниил Остапенков – 536-й. На три строчки ниже располагается еще один белорусский теннисист Илья Ивашко.