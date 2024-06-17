Белорусско-российское сотрудничество обсудили 17 июня в Союзе архитекторов

Стороны намерены широко использовать имеющийся потенциал. Так, например, большие планы «строят» в сфере архитектуры: это и открытие совместных выставок, и реализация градостроительных проектов. Белорусско-российское сотрудничество обсудили сегодня, 17 июня, в Союзе архитекторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С рабочим визитом в Минск прибыл глава Московского отделения Международной академии архитектуры Андрей Боков. Сегодня белорусское и российское подразделения тесно взаимодействуют. Академия помогает нашим архитекторам в публикации научных работ, дает возможность выставляться на российских площадках. Планируется, что встреча с московскими коллегами придаст новый импульс в развитии двустороннего взаимодействия и создании новых проектов.

Александр Корбут, руководитель Белорусского академического центра Московского отделения Международной академии архитектуры:

Есть вопросов много, которые мы хотели бы сегодня обсудить. Это и нормативная база, и какие-то совместные выставки, творческие, которые могли бы российские академики, действительные члены здесь, в Минске, показать. А мы, значит, показать Москве свои работы.

Андрей Боков, глава Московского отделения Международной академии архитектуры:

Цель восстановления диалога. Диалога между профессионалами. Диалога, который, на мой взгляд, должен охватить все уровни того, чем мы заняты. А это архитектура, это градостроительство, это то, как мы делаем наши города, территориальное планирование. Нам есть чему учиться друг у друга.