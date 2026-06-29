Футболисты «Ислочи» разгромили бобруйскую «Белшину»

На футбольных аренах нашей страны завершилась программа 13-го тура чемпионата Беларуси. Традиционно было сыграно восемь поединков. Зрители увидели скромные 18 взятий ворот, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном матче игрового уик-энда «Ислочь» из Минского района разгромила бобруйскую «Белшину». Подопечные Дмитрия Комаровского полностью контролировали ход встречи и к перерыву обеспечили преимущество в два мяча, а после возобновления игры перевес удвоили. Как итог 4:0.

Голевой дубль оформил Никита Пацко, еще по одному голу в ворота соперников отправили Александр Свирепа и Максим Ковалевич. Благодаря этому успеху «волки» вернулись на третью строку в турнирной таблице. А вот лидирующее в текущем сезоне столичное «Динамо» разделило очки с «Витебском» – 1:1.

Виталий Лисакович признан лучшим игроком тура. Нападающий «Торпедо» стал главным творцом победы жодинского клуба над БАТЭ – 3:0. Автором лучшего гола стал Евгений Малашевич из минского «Динамо». А бомбардирскую гонку возглавляет Тимофей Симаненка, забивший восемь мячей.