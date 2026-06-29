Совбез ООН проводит заседание по атаке ВСУ на белорусский автобус

Беларусь настаивает на необходимости незамедлительного, объективного и беспристрастного международного расследования в связи с атакой ВСУ по автобусу с нашими гражданами в Брянской области. Совет Безопасности ООН 29 июня собрал экстренное заседание по данному вопросу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициатором данного заседания выступила Беларусь, ее поддержала Россия. Планируется, что позицию нашей страны изложит постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков. Минск решительно осуждает этот преступный акт.

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Беларусь всегда последовательно выступала и выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права, защиту гражданского населения, в особенности детей, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не должны становиться мишенью в вооруженных конфликтах.

Представитель России в ООН Анна Евстигнеева во время заседания подчеркнула, что установлено: автобус был атакован украинским дроном. Личности военных, осуществивших удар, также известны.