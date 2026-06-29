Прямой эфир

Совбез ООН проводит заседание по атаке ВСУ на белорусский автобус

29 июня 2026 19:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь настаивает на необходимости незамедлительного, объективного и беспристрастного международного расследования в связи с атакой ВСУ по автобусу с нашими гражданами в Брянской области. Совет Безопасности ООН 29 июня собрал экстренное заседание по данному вопросу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициатором данного заседания выступила Беларусь, ее поддержала Россия. Планируется, что позицию нашей страны изложит постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков. Минск решительно осуждает этот преступный акт. 

«Стекла, крик, плач, кровь»: откровения белорусов, пострадавших от атаки беспилотника, читайте здесь.

Беларусь всегда последовательно выступала и выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права, защиту гражданского населения, в особенности детей, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не должны становиться мишенью в вооруженных конфликтах. 

Представитель России в ООН Анна Евстигнеева во время заседания подчеркнула, что установлено: автобус был атакован украинским дроном. Личности военных, осуществивших удар, также известны.

Двух пострадавших в Брянской области белорусских детей выписали домой.

# Международная политика # ООН

Другие новости рубрики

Все новости
В Нью-Йорке женщина на мотоцикле сбивала посетителей парка
29 июня 2026 11:42

В Нью-Йорке женщина на мотоцикле сбивала посетителей парка

США и Иран договорились прекратить атаки и возобновить переговоры
29 июня 2026 11:39

США и Иран договорились прекратить атаки и возобновить переговоры

ВОЗ: в Европе от аномальной жары погибли более 1300 человек
29 июня 2026 11:05

ВОЗ: в Европе от аномальной жары погибли более 1300 человек