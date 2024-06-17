Сергей Хоменко назначен национальным координатором по достижению целей устойчивого развития

Национальным координатором по достижению целей устойчивого развития назначен заместитель председателя Совета Республики Сергей Хоменко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Указ 17 июня подписан Александром Лукашенко. Валерий Бельский, который ранее исполнял эти обязанности, освобожден от должности.

Решение принято в преддверии значимого события. Беларусь в ожидании Второго национального форума по устойчивому развитию, который пройдет уже 19 июня. Зарубежные гости, в том числе представители ООН, которые прибудут в Минск, смогут оценить прогресс достижения ЦУР в нашей стране. Свои успехи продемонстрирует каждая область.