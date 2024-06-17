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Сергей Хоменко назначен национальным координатором по достижению целей устойчивого развития

17 июня 2024 17:08
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Национальным координатором по достижению целей устойчивого развития назначен заместитель председателя Совета Республики Сергей Хоменко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Указ 17 июня подписан Александром Лукашенко. Валерий Бельский, который ранее исполнял эти обязанности, освобожден от должности.

Сергей Хоменко назначен национальным координатором по достижению целей устойчивого развития-1

Решение принято в преддверии значимого события. Беларусь в ожидании Второго национального форума по устойчивому развитию, который пройдет уже 19 июня. Зарубежные гости, в том числе представители ООН, которые прибудут в Минск, смогут оценить прогресс достижения ЦУР в нашей стране. Свои успехи продемонстрирует каждая область.

# Государственная политика # общество # Сергей Хоменко

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