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Указ Президента: госнаград удостоены 48 представителей различных сфер

17 июня 2024 17:06
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Ордена, медали и почетные звания. 48 белорусов, представители самых разных сфер, удостоены государственных наград за многолетний труд, профессионализм, образцовое выполнение обязанностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий Указ подписал 17 июня глава государства.

Указ Президента: госнаград удостоены 48 представителей различных сфер-1

Среди тех, чей вклад в развитие нашей страны был замечен на самом высоком уровне, – пограничники, сотрудники налоговой, представители общественных объединений, следователи, военные, преподаватели и не только. Кроме того, наград удостоены люди, для которых профессия стала настоящим призванием и жизненным кредо. Речь о работниках МЧС, которые и в свободное от службы время приходят на помощь и спасают человеческие жизни.

# Профессии # общество # Александр Лукашенко

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