Указ Президента: госнаград удостоены 48 представителей различных сфер

Среди тех, чей вклад в развитие нашей страны был замечен на самом высоком уровне, – пограничники, сотрудники налоговой, представители общественных объединений, следователи, военные, преподаватели и не только. Кроме того, наград удостоены люди, для которых профессия стала настоящим призванием и жизненным кредо. Речь о работниках МЧС, которые и в свободное от службы время приходят на помощь и спасают человеческие жизни.