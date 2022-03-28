«Это событие очень встряхнуло». Воспоминаниями о пожаре в Одессе делится супружеская пара из Украины

В 2014 году наша страна стала чуть ли не единственным островом безопасности и спокойствия. Без страха и предубеждений они пересекли нашу границу, чтобы жить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Протосовицкая, к орреспондент: 2 мая 2014 года навсегда изменило жизни десятков тысяч одесситов. Чудовищно трагическая история, в которой до сих пор больше вопросов, чем ответов. Кто виновен и, самое главное, за что?

«Одесская Хатынь» – кто-то бросит в сердцах. Столкновения противников и сторонников Евромайдана в Украине стоили жизни, только по официальным данным – 48 человек, по неофициальным – цифра может трижды превосходить. Никто так и не понес наказания. Правоохранители, которые не смогли предотвратить беспорядки, спасатели, которые ехали на вызов 40 минут, а главное – те, кто поджег и запер людей.

Федор Ковалевич, житель Бреста:

Рассказывал наш член общины Саша Макаренко, который был на крыше, вели себя национальные, нацики, как у нас говорят, нагло.

Галина Ковалевич, жительница Бреста:

Люди только убегали, с окон прыгали.

Федор Ковалевич:

Пытались каким-то образом спастись. Но не давали. Задохнулись в гари. Они ничего такого не делали, они просто демонстрировали несогласие с Майданом. Это одна из таких тактических уловок была – запугивание людей. Это событие очень встряхнуло. Не только в Украине, в Одессе люди очень переживали и по сей день помнят.