«Уезжай, потому что тебя сделают врагом народа». Вот о чём рассказал житель Украины, который приехал в Беларусь
Новости Беларуси. В поисках мирного неба. С начала специальной операции в Беларусь прибыли почти 9 000 украинцев. Только в эти выходные – около 3 000 человек из Украины и свыше 600 – транзитом из Литвы, Латвии и Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы поддерживают людей всем необходимым: жилье, продукты, медицинская помощь, забота о детях.
А ведь история повторяется. В 2014 году наша страна стала чуть ли не единственным островом безопасности и спокойствия. Без страха и предубеждений они пересекли нашу границу, чтобы жить.
Алексей с женой и тремя детьми приехали в Беларусь 10 дней назад. Добирались на помятой машине с выбитыми стеклами от обстрелов «Градами». Чтобы выжить, три недели семья, как и все соседи, скиталась по подвалам с малышами. У взрослых была одна цель – прокормить и согреть детей. А те, несмотря на возраст, все понимали. Даже полуторагодовалый Федя.
Алексей, житель села Иванков (Украина):
Идут боевые действия, и он молчит. Мы говорили: «Федя, тише». Мы слышали, кто-то бегал сверху, у нас подвал не закрывался. И я говорю: «Федя, тихо-тихо». И он молчал. Все молчали. Все молчали, понимали, сидели тихо.
Когда закончились еда и лекарства, решили, что пора уезжать. На трех машинах 18 человек, половина из которых дети, направились в Беларусь.
Алексей:
Мы пересекли границу. Нам говорят: «Здесь уже не стреляют, не переживайте». У меня жена начала плакать. Она держалась три недели, я от нее не видел ни одной слезы вообще.
Белорусы встретили их как родных, дали жилье, привезли вещи и одежду. Что делать дальше, семья Алексея не знает. Дом разбомбили, машина едва ли на ходу.
Впрочем, за неделю неравнодушные гомельчане собрали деньги на ремонт. Пока Алексей не знает, смогут ли они вернуться на родину.
Алексей:
Я просто звонил друзьям в Украину, говорю: «Я в Беларуси». Они говорят: «Леша, уезжай, потому что тебя сделают врагом народа». Я говорю: «Я же не преследую никаких политических взглядов». А они говорят: «Уезжай, потому что могут сделать тебя врагом народа». Списки подали уже наши. Наши все списки, кто переехал, все есть.
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