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«Уезжай, потому что тебя сделают врагом народа». Вот о чём рассказал житель Украины, который приехал в Беларусь

28 марта 2022 18:12
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Новости Беларуси. В поисках мирного неба. С начала специальной операции в Беларусь прибыли почти 9 000 украинцев. Только в эти выходные – около 3 000 человек из Украины и свыше 600 – транзитом из Литвы, Латвии и Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы поддерживают людей всем необходимым: жилье, продукты, медицинская помощь, забота о детях.

А ведь история повторяется. В 2014 году наша страна стала чуть ли не единственным островом безопасности и спокойствия. Без страха и предубеждений они пересекли нашу границу, чтобы жить.

«Уезжай, потому что тебя сделают врагом народа». Вот о чём рассказал житель Украины, который приехал в Беларусь-1

Алексей с женой и тремя детьми приехали в Беларусь 10 дней назад. Добирались на помятой машине с выбитыми стеклами от обстрелов «Градами». Чтобы выжить, три недели семья, как и все соседи, скиталась по подвалам с малышами. У взрослых была одна цель – прокормить и согреть детей. А те, несмотря на возраст, все понимали. Даже полуторагодовалый Федя.

«Уезжай, потому что тебя сделают врагом народа». Вот о чём рассказал житель Украины, который приехал в Беларусь-4

Алексей, житель села Иванков (Украина):
Идут боевые действия, и он молчит. Мы говорили: «Федя, тише». Мы слышали, кто-то бегал сверху, у нас подвал не закрывался. И я говорю: «Федя, тихо-тихо». И он молчал. Все молчали. Все молчали, понимали, сидели тихо.

«Уезжай, потому что тебя сделают врагом народа». Вот о чём рассказал житель Украины, который приехал в Беларусь-7

Когда закончились еда и лекарства, решили, что пора уезжать. На трех машинах 18 человек, половина из которых дети, направились в Беларусь.

«Уезжай, потому что тебя сделают врагом народа». Вот о чём рассказал житель Украины, который приехал в Беларусь-10

Алексей:
Мы пересекли границу. Нам говорят: «Здесь уже не стреляют, не переживайте». У меня жена начала плакать. Она держалась три недели, я от нее не видел ни одной слезы вообще.

«Уезжай, потому что тебя сделают врагом народа». Вот о чём рассказал житель Украины, который приехал в Беларусь-13

Белорусы встретили их как родных, дали жилье, привезли вещи и одежду. Что делать дальше, семья Алексея не знает. Дом разбомбили, машина едва ли на ходу.

«Уезжай, потому что тебя сделают врагом народа». Вот о чём рассказал житель Украины, который приехал в Беларусь-16

«Уезжай, потому что тебя сделают врагом народа». Вот о чём рассказал житель Украины, который приехал в Беларусь-18

Впрочем, за неделю неравнодушные гомельчане собрали деньги на ремонт. Пока Алексей не знает, смогут ли они вернуться на родину.

«Уезжай, потому что тебя сделают врагом народа». Вот о чём рассказал житель Украины, который приехал в Беларусь-21

Алексей:
Я просто звонил друзьям в Украину, говорю: «Я в Беларуси». Они говорят: «Леша, уезжай, потому что тебя сделают врагом народа». Я говорю: «Я же не преследую никаких политических взглядов». А они говорят: «Уезжай, потому что могут сделать тебя врагом народа». Списки подали уже наши. Наши все списки, кто переехал, все есть.

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# Беженцы # общество # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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