«Как родина уже». Супруги из Украины вспоминают жизнь в Одессе и рассказывают, почему переехали в Беларусь
Новости Беларуси. В поисках мирного неба. С начала специальной операции в Беларусь прибыли почти 9 000 украинцев. Только в эти выходные – около 3 000 человек из Украины и свыше 600 – транзитом из Литвы, Латвии и Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы поддерживают людей всем необходимым: жилье, продукты, медицинская помощь, забота о детях.
А ведь история повторяется, когда в 2014 году наша страна стала чуть ли не единственным островом безопасности и спокойствия. Без страха и предубеждений они пересекли нашу границу, чтобы жить.
Супружеская пара Федора и Галины Ковалевич основательно переехала из Одессы в Беларусь в 2020 году. До этого пять лет бывали в Бресте наездами по полгода. Сперва получили вид на жительство, а в 2021 году – белорусские паспорта.
Федор Ковалевич, житель Бреста:
Это наш дом в дачном поселке Заря. Это примерно 20 километров от Одессы.
Галина Ковалевич, жительница Бреста:
Мы его продали, квартиру отдали детям. А за счет него приехали сюда и здесь купили квартиру.
Федор Ковалевич:
Приехал и внук. Он студент второго курса физико-математического факультета. Сказал: дед, я тоже приеду.
Детство Федора Павловича прошло в Беларуси, а затем военно-морской флот и более полувека жизни в Украине. Уже на пенсии, в 1990-е, он возглавил белорусскую общину в стране-соседке. Экономические и культурные узлы плели до 2014-го, а после все развязалось. Вторая родина уже в немолодом возрасте. Выбор кажется осознаннее, чем когда-либо.
Галина Ковалевич:
Все гордились, что Батька. Все белорусы в обществе говорили: «Вот бы нам такого Батьку». Мы защищенными здесь себя чувствуем. Добрее люди сами по себе. Это как родина уже.
Бедность пенсионеров и молодые, можно сказать, юные «заробитчане». В Украине доход средней семьи определяли те, кто выехал по безвизу на работу. В Беларуси же семье Ковалевич не нужно сидеть на шее детей – пенсия оказалась выше в 2,5 раза, а у офицера – в 4.
Галина Ковалевич:
Пусть она маленькая, но она как европейская уже. И дороги, и больницы, и аппаратура, и обслуживание, чистота, порядок. В Одессе, в Украине этого уже не было.
В Украине у семьи остались двое детей и младший внук. А еще около полусотни друзей из общины, где вместе трудились над дружбой наций. Уже месяц каждая новость заставляет содрогаться.