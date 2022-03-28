«Как родина уже». Супруги из Украины вспоминают жизнь в Одессе и рассказывают, почему переехали в Беларусь

Новости Беларуси. В поисках мирного неба. С начала специальной операции в Беларусь прибыли почти 9 000 украинцев. Только в эти выходные – около 3 000 человек из Украины и свыше 600 – транзитом из Литвы, Латвии и Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы поддерживают людей всем необходимым: жилье, продукты, медицинская помощь, забота о детях. А ведь история повторяется, когда в 2014 году наша страна стала чуть ли не единственным островом безопасности и спокойствия. Без страха и предубеждений они пересекли нашу границу, чтобы жить.

Супружеская пара Федора и Галины Ковалевич основательно переехала из Одессы в Беларусь в 2020 году. До этого пять лет бывали в Бресте наездами по полгода. Сперва получили вид на жительство, а в 2021 году – белорусские паспорта.

Федор Ковалевич, житель Бреста:

Это наш дом в дачном поселке Заря. Это примерно 20 километров от Одессы.

Галина Ковалевич, жительница Бреста:

Мы его продали, квартиру отдали детям. А за счет него приехали сюда и здесь купили квартиру. Федор Ковалевич:

Приехал и внук. Он студент второго курса физико-математического факультета. Сказал: дед, я тоже приеду. Детство Федора Павловича прошло в Беларуси, а затем военно-морской флот и более полувека жизни в Украине. Уже на пенсии, в 1990-е, он возглавил белорусскую общину в стране-соседке. Экономические и культурные узлы плели до 2014-го, а после все развязалось. Вторая родина уже в немолодом возрасте. Выбор кажется осознаннее, чем когда-либо.

Галина Ковалевич:

Все гордились, что Батька. Все белорусы в обществе говорили: «Вот бы нам такого Батьку». Мы защищенными здесь себя чувствуем. Добрее люди сами по себе. Это как родина уже. Бедность пенсионеров и молодые, можно сказать, юные «заробитчане». В Украине доход средней семьи определяли те, кто выехал по безвизу на работу. В Беларуси же семье Ковалевич не нужно сидеть на шее детей – пенсия оказалась выше в 2,5 раза, а у офицера – в 4. Галина Ковалевич:

Пусть она маленькая, но она как европейская уже. И дороги, и больницы, и аппаратура, и обслуживание, чистота, порядок. В Одессе, в Украине этого уже не было.