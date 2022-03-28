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В помощь родителям. На сайте Мингорисполкома появилась интерактивная карта свободных мест в детских садах

28 марта 2022 19:34
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Новости Беларуси. Интерактивная карта появилась на сайте комитета по образованию Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В помощь родителям. На сайте Мингорисполкома появилась интерактивная карта свободных мест в детских садах-1

Всего в несколько кликов можно узнать, в каких детских садах есть вакантные позиции. Найти информацию на карте несложно. Для начала нужно выбрать, например, дошкольное образование, затем – подходящий район. После высвечиваются все доступные детские сады. После выбора необходимого учреждения появится окошко с информацией: адрес, контакты для связи, фото, сайт и количество свободных мест для детей разных возрастов.

В помощь родителям. На сайте Мингорисполкома появилась интерактивная карта свободных мест в детских садах-4

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
На этой карте размещены все дошкольные учреждения Минска, это более 465. Информация там будет обновляться ежемесячно – на 5-е число каждого месяца.

# Детские сады в Минске # общество # Наталья Проскурова # Фотофакт

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