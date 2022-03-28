В помощь родителям. На сайте Мингорисполкома появилась интерактивная карта свободных мест в детских садах

Всего в несколько кликов можно узнать, в каких детских садах есть вакантные позиции. Найти информацию на карте несложно. Для начала нужно выбрать, например, дошкольное образование, затем – подходящий район. После высвечиваются все доступные детские сады. После выбора необходимого учреждения появится окошко с информацией: адрес, контакты для связи, фото, сайт и количество свободных мест для детей разных возрастов.