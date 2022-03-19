Лукашенко в интервью японскому журналисту: «Я никогда никаких военных действий не поддерживал и никогда не буду поддерживать»

За это время Шигенори Канехира расспросил Александра Лукашенко и о взаимоотношениях с Владимиром Путиным, и о перспективах размещения ядерного оружия, и взаимодействии по линии Минск-Токио. И все же большинство вопросов касались ситуации в Украине. Какая роль нашей страны в этом конфликте? Как Александр Лукашенко относится к нынешнему руководству Украины, что происходило с Чернобыльской АЭС и, наконец, поддерживает ли глава нашего государства спецоперацию? На все вопросы Александр Лукашенко ответил подробнейшим образом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы с Россией едины настолько, насколько Украину поддерживают Америка и Европейский союз, в том числе и Япония. И еще, чтобы вы понимали абсолютно точно ситуацию. Накануне конфликта Украины с Россией – вы знаете мою позицию – я делал все для того, чтобы там не было войны и был мир. Я был готов даже закрыть границу между Донбассом и Россией, знаете, 400 километров, я готов был закрыть эту границу своими пограничниками и другую помощь оказать Украине. И Россия согласилась с этим, а Украина отказалась. Почему? Потому что их Запад толкал к этой войне. Более того, Украина ввела против Беларуси санкции раньше, чем это сделал Запад. Они поставляли сюда взрывчатку, оружие для террористических группировок. Мы их нейтрализовали. Об этом все знают. То есть Украина заняла враждебную позицию против Беларуси. Скажите, как мы должны были повести себя в данной ситуации?