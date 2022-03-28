Помните про «10 дней – и всё» на совещании у Лукашенко? Узнали, как идёт подготовка к весеннему севу

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность. В условиях сложной геополитической обстановки, беспрецедентного санкционного давления этот вопрос выходит на первый план, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задача не только обеспечить продовольствием внутренний рынок, но и заработать/ Для этого у Беларуси есть все.

Об этом 22 марта во время совещания по организации посевной говорил Президент. Александр Лукашенко потребовал удвоить темпы кампании и провести ее в самый короткий срок. Глава государства предупредил, что за промедление и бесхозяйственность спрос будет строгий. На фоне мирового роста цен на продовольствие нынешняя посевная имеет для страны стратегическое значение. Ответственность за ее проведение лежит на всей вертикали.