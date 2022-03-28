Помните про «10 дней – и всё» на совещании у Лукашенко? Узнали, как идёт подготовка к весеннему севу
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность. В условиях сложной геополитической обстановки, беспрецедентного санкционного давления этот вопрос выходит на первый план, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задача не только обеспечить продовольствием внутренний рынок, но и заработать/ Для этого у Беларуси есть все.
Об этом 22 марта во время совещания по организации посевной говорил Президент. Александр Лукашенко потребовал удвоить темпы кампании и провести ее в самый короткий срок. Глава государства предупредил, что за промедление и бесхозяйственность спрос будет строгий. На фоне мирового роста цен на продовольствие нынешняя посевная имеет для страны стратегическое значение. Ответственность за ее проведение лежит на всей вертикали.
В этом сезоне на весенние полевые работы государство планирует затратить 2 миллиарда 820 тысяч рублей. Вложения колоссальные. И отдача должна быть соответствующей. Задача на этот год – 9 миллионов тонн зерна. Это требование Президента.
Александр Лукашенко потребовал удвоить темпы посевной. Подробнее здесь.
К этому моменту ранними яровыми в Беларуси засеяно 83 тысячи гектаров. Это почти в четыре раза больше по сравнению с 2021 годом. Аграрии активно ведут подготовку почвы, вносятся удобрения. К севу уже готова почти треть площадей – втрое больше относительно предыдущей кампании. Завершить весенние полевые работы в южных районах Беларуси запланировано до 10 апреля, в северных – до 15-го. Техника, удобрения, семена и топливо – для хорошего урожая есть все. Дело за дисциплиной и пониманием важности момента.
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