От гигантских тракторов до «вирусных» конфет: чем удивляла выставка «Белагро-2026»

Минск принимал крупнейший агропромышленный форум «Белагро». Более 570 компаний из 12 государств представили здесь свои разработки, технологии и продукцию. Среди гостей – зарубежные делегации (к примеру, из ОАЭ), представители международных организаций и бизнеса, политики, включая Президента Ганы. «Это прекрасные машины». Президент Ганы оценил белорусскую технику на «Белагро-2026». Такое внимание вполне объяснимо. Сегодня сельское хозяйство давно перестало быть исключительно отраслевой темой. В мире, где население растет, климат становится все менее предсказуемым, а конкуренция за ресурсы и рынки усиливается, способность производить качественные продукты питания превращается в стратегическое преимущество государства. Беларусь сегодня входит в число стран, которые не только обеспечивают собственные потребности, но и активно работают на внешних рынках. Однако за большими цифрами экспорта и статистики всегда стоят конкретные люди, идеи и решения. Обычно продовольственную безопасность измеряют цифрами: тоннами зерна, литрами молока, гектарами посевов. Мы в программе «Неделя» на СТВ решили взглянуть на нее иначе.

Среди сотен единиц техники этот гигант точно не нуждается в дополнительной рекламе. Его замечают даже те, кто от сельхозтехники обычно далек. Перед нами BELARUS 5425 – самый мощный трактор классической компоновки не только на выставке, но и во всем СНГ. 540 лошадиных сил. Именно эту новинку недавно показывали Президенту. Мы же решили узнать, какую оценку ей поставит человек, который испытывает ее в реальной работе. Самый мощный BELARUS – Лукашенко показали чудо-трактор.

Александр Седельник, водитель-испытатель Минского тракторного завода:

Поначалу, когда мы его испытывали, нужно было все изучить. Показали конструкторы, как выполнять эту систему.

– Оценка какая из 10?

– 9 баллов можно ставить. Еще нам надо доработать.

– Кондиционер есть?

– Кондиционер, климат-контроль во всех.

– Летом вам тут вообще огонь.

– Да, комфортно.

Мощность здесь впечатляет, но главное – эффективность. За один проход по полю трактор способен выполнять сразу несколько задач, экономя время и ресурсы. Есть даже автопилот. Система берет на себя часть работы. Правда, полностью заменить человека не может. Требования безопасности никто не отменял. Сейчас новинка сдает свой главный экзамен. Проходит цикл испытаний перед запуском в производство.

Виктория Ходосок, политический обозреватель СТВ:

Уже была дана предварительная оценка? Василий Гнедчик, ведущий специалист по рекламе и выставкам Минского тракторного завода:

Предварительно он соответствует параметрам конструкторским, а дальше уже будет испытание на надежность и долговечность.

– Что с ним дальше?

– Запустят в производство, и будем продавать.

– В следующем году?

– Надеюсь, что да. Но аграрные инновации – это не только гиганты.

Ой, я еду! Можно разгоняться до 60 километров в час.

Если бы не цистерна позади, можно было бы подумать, что это транспорт для экскурсии по выставке. Но перед нами техника с вполне конкретной задачей – доставлять молоко на ферме.

Вячеслав Сосновский, директор предприятия по выпуску сельскохозяйственных машин:

Мы специально выбрали рулевое управление, как у велосипеда, с учетом того, что на фермах работают люди, которые чаще всего ездят на велосипедах. Им привычнее и удобнее управлять, чем рулем машины. На первый взгляд, необычный транспорт. На деле – ответ на вполне бытовую необходимость на современных фермах. В бак помещаются до 500 литров молока, запас хода – до 80 километров пути. Работать может и летом, и зимой.

Вячеслав Сосновский:

Проблема бывает в том, что молоко производится на одном комплексе, а телята стоят в другом месте. И человеку в традиционном «молочном такси» нужно идти. Не всегда ровная поверхность: бывает дождь, снег, грязь, им тяжеловато идти, людям. А здесь телятница или другой человек на ферме садится и может самостоятельно нажать – на электроходу это оборудование – ехать и, не выходя, сразу выпаивать телят. Настраивается дозация, и порция теленку идет. Каждому теленку – своя. Если 2 литра нажали – 2 литра выдает. Поэтому очень удобная модель. Это не роскошь, это необходимость, чтобы телятницам было удобно работать на современных комплексах.

– Сколько стоит такая машина?

– В районе 40 тысяч.

Беларусь входит в число мировых лидеров по производству молочной продукции на душу населения. А на этой неделе отрасль достигла еще одного знакового рубежа. Среднесуточный надой превысил 20 литров на корову. Но путь к таким показателям начинается в том числе с генетики, селекции и многолетней работы специалистов.

Виктория Ходосок:

Надо сказать, выставка умеет удивлять. Вот настоящий гигант, бык голштинской породы по кличке Альбом. Он весит почти тонну. Но впечатляют больше не цифры, а его размеры. Кажется, что он даже выше меня.