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На «Белагро» показали установку, которая делает деньги из отходов! Чем еще запомнился 3-й день форума

04 июня 2026 17:26
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И хлеб, и зрелища, а еще десятки локаций для эффектных селфи и возможность попробовать продуктовые новинки – даже те, которых еще нет в магазинах. Все это «Белагро», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя, конечно, масштабная выставка в рамках Белорусской агропромышленной недели – это, в первую очередь, для тех и о тех, кто знает толк в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания.

На «Белагро» показали установку, которая делает деньги из отходов! Чем еще запомнился 3-й день форума-2

А это, как известно, огромная цепочка: от семенной селекции и посевной кампании до современных технологий в сельскохозяйственном машиностроении и использования искусственного интеллекта в АПК. Но, как ни крути, без человеческих рук тут не обойтись, особенно если это работа ювелирная. 

И вот именно таких «ювелиров», профессионалов своего дела, 4 июня определяли на конкурсе пахарей на «Белагро».

Впрочем, не только он вдохновил нашего корреспондента Даниила Дроботова при подготовке этого репортажа. 

На «Белагро» показали установку, которая делает деньги из отходов! Чем еще запомнился 3-й день форума-4

АПК трансформируется, и трендом отрасли становятся инновации. Под сводами «Белэкспо» – технологии, оборудование и решения, способные в корне изменить привычные производственные циклы.

Китайские партнеры, например, привезли установку, которая способна делать деньги из отходов, превращая их в ценный компонент для кормов. Оборудование может использоваться на перерабатывающих предприятиях. Эту технологию презентует российско-китайская компания, которая только вышла на наш рынок, но уже нацелена на крупные контракты.
 

На «Белагро» показали установку, которая делает деньги из отходов! Чем еще запомнился 3-й день форума-6

Олег Мартынюк, учредитель чжэцзянской компании по производству машинного оборудования:
Мы не только поставляем оборудование, но и монтируем, осуществляем пусконаладочные работы, то есть делаем все под ключ. В конечном итоге потребитель получает не просто оборудование, а оборудование, которое выпускает готовый продукт.

Тем временем в 20 километрах от «Белэкспо» – рев моторов и клубы пыли. Здесь развернулся юбилейный турнир механизаторов. 

На «Белагро» показали установку, которая делает деньги из отходов! Чем еще запомнился 3-й день форума-8

Даниил Дроботов, корреспондент:
Чтобы прочувствовать соревновательный дух, нужно самому оказаться за рулем. Ювелирная точность, железная дисциплина и сотни лошадиных сил под капотом. Именно так выглядит борьба за звание лучшего пахаря страны. 

На «Белагро» показали установку, которая делает деньги из отходов! Чем еще запомнился 3-й день форума-10

Управлять такой техникой – задача не из простых, но для настоящих мастеров это привычное дело. Один из самых опытных участников конкурса – Николай Дудюк – изначально не планировал становиться трактористом. Однако сев за руль впервые, мужчина по-настоящему проникся любовью к родной земле и предан профессии уже почти 40 лет. 

Подробнее смотрите в видео.


Пока ветераны полагаются на многолетний опыт, молодое поколение доказывает, что готово стать надежной сменой. Среди участников – студент Горецкой сельхозакадемии Анатолий Ребковец. Подробности.

На «Белагро» показали установку, которая делает деньги из отходов! Чем еще запомнился 3-й день форума-12

Мужчинам на пахотном поле в этом году пришлось потесниться. На конкурс заявились девушки. И это выглядит очень символично, ведь нынешний год в Беларуси объявлен Годом женщины. Девушки управляют многотонными машинами легко и грациозно. 

На «Белагро» показали установку, которая делает деньги из отходов! Чем еще запомнился 3-й день форума-14

Дарина Британова, студентка Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:
Это прикольно. Это закаляет очень сильно дух, потому что ты находишься в мужском коллективе, вы обмениваетесь лайфхаками для работы, потому что парни знают, как трактор обслужить лучше, а девушки знают, как ухаживать за руками, чтобы они не были все в мазуте. 

На «Белагро» показали установку, которая делает деньги из отходов! Чем еще запомнился 3-й день форума-16

Помимо демонстрационных конкурсов, на «Белагро» продолжается активная работа по продвижению отечественных брендов. Выставка стала важной площадкой для обсуждения молочного потенциала Беларуси. 

В стране строят современные комплексы, чтобы сосредоточить высокопродуктивное поголовье на крупных предприятиях. Это гарантирует высокое качество продукции, биологическую безопасность и здоровье животных. 

На «Белагро» показали установку, которая делает деньги из отходов! Чем еще запомнился 3-й день форума-18

Светлана Кондратенко, заместитель директора по научной работе Института системных исследований в АПК НАН Беларуси:
Модернизация перерабатывающей промышленности, чтобы предприятия могли обеспечивать глубокую переработку сельскохозяйственного сырья, производить конкурентоспособную продукцию с высокой добавленной стоимостью и с высокой маржинальностью. Сегодня на мировом рынке востребованы и функциональные молочные продукты, сухие молочные смеси для приготовления мороженого, ингредиенты для пищевой промышленности. 

Международный форум открыт до 6 июня, так что еще есть время, чтобы найти здесь деловой интерес, присмотреться к технике будущего или просто закупиться свежими новинками от любимых брендов. 

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# Сельское хозяйство # Выставка # Выставки в Минске # Конкурс # Предприятия Беларуси # Светлана Кондратенко

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