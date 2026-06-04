На «Белагро» показали установку, которая делает деньги из отходов! Чем еще запомнился 3-й день форума

И хлеб, и зрелища, а еще десятки локаций для эффектных селфи и возможность попробовать продуктовые новинки – даже те, которых еще нет в магазинах. Все это «Белагро», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя, конечно, масштабная выставка в рамках Белорусской агропромышленной недели – это, в первую очередь, для тех и о тех, кто знает толк в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания.

А это, как известно, огромная цепочка: от семенной селекции и посевной кампании до современных технологий в сельскохозяйственном машиностроении и использования искусственного интеллекта в АПК. Но, как ни крути, без человеческих рук тут не обойтись, особенно если это работа ювелирная. И вот именно таких «ювелиров», профессионалов своего дела, 4 июня определяли на конкурсе пахарей на «Белагро». Впрочем, не только он вдохновил нашего корреспондента Даниила Дроботова при подготовке этого репортажа.

АПК трансформируется, и трендом отрасли становятся инновации. Под сводами «Белэкспо» – технологии, оборудование и решения, способные в корне изменить привычные производственные циклы. Китайские партнеры, например, привезли установку, которая способна делать деньги из отходов, превращая их в ценный компонент для кормов. Оборудование может использоваться на перерабатывающих предприятиях. Эту технологию презентует российско-китайская компания, которая только вышла на наш рынок, но уже нацелена на крупные контракты.



Олег Мартынюк, учредитель чжэцзянской компании по производству машинного оборудования:

Мы не только поставляем оборудование, но и монтируем, осуществляем пусконаладочные работы, то есть делаем все под ключ. В конечном итоге потребитель получает не просто оборудование, а оборудование, которое выпускает готовый продукт. Тем временем в 20 километрах от «Белэкспо» – рев моторов и клубы пыли. Здесь развернулся юбилейный турнир механизаторов.

Даниил Дроботов, корреспондент:

Чтобы прочувствовать соревновательный дух, нужно самому оказаться за рулем. Ювелирная точность, железная дисциплина и сотни лошадиных сил под капотом. Именно так выглядит борьба за звание лучшего пахаря страны.

Управлять такой техникой – задача не из простых, но для настоящих мастеров это привычное дело. Один из самых опытных участников конкурса – Николай Дудюк – изначально не планировал становиться трактористом. Однако сев за руль впервые, мужчина по-настоящему проникся любовью к родной земле и предан профессии уже почти 40 лет. Подробнее смотрите в видео.

Пока ветераны полагаются на многолетний опыт, молодое поколение доказывает, что готово стать надежной сменой. Среди участников – студент Горецкой сельхозакадемии Анатолий Ребковец. Подробности.

Мужчинам на пахотном поле в этом году пришлось потесниться. На конкурс заявились девушки. И это выглядит очень символично, ведь нынешний год в Беларуси объявлен Годом женщины. Девушки управляют многотонными машинами легко и грациозно.

Дарина Британова, студентка Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

Это прикольно. Это закаляет очень сильно дух, потому что ты находишься в мужском коллективе, вы обмениваетесь лайфхаками для работы, потому что парни знают, как трактор обслужить лучше, а девушки знают, как ухаживать за руками, чтобы они не были все в мазуте.

Помимо демонстрационных конкурсов, на «Белагро» продолжается активная работа по продвижению отечественных брендов. Выставка стала важной площадкой для обсуждения молочного потенциала Беларуси. В стране строят современные комплексы, чтобы сосредоточить высокопродуктивное поголовье на крупных предприятиях. Это гарантирует высокое качество продукции, биологическую безопасность и здоровье животных.