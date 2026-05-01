Самый мощный BELARUS – Лукашенко показали чудо-трактор

BELARUS-5425 – экспериментальный трактор, под капотом которого 542 лошадиные силы и у которого такие возможности, что подрезать его на повороте мировым конкурентам едва ли получится. С техническими способностями этого «белоруса», а еще с его перспективами на отечественных и мировых полях в Минском районе ознакомился Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом Президент сразу обозначил главное требование для техники, сделанной с размахом, – безупречное качество. Уникальный трактор, а сегодня представили пока только опытный образец, в перспективе станет незаменимым помощником для аграриев. Но глава государства сразу акцентирует внимание: далеко не для всех. Не каждое поле целесообразно обрабатывать с таким масштабом.

1 Мая, День Труда – в советской традиции, День Кузьмы Огородника – в народной. С легкой руки Президента довольно широким составом было решено провести на полевой премьере, как заявлено в анонсе, самого мощного трактора в СНГ – BELARUS-5425 Выглядит он впечатляюще, но на него же просто смотреть не будут, потому есть детали поважнее. Во-первых, качество. Лукашенко предупредил промышленников об ответственности за качество техники. Отдельный вопрос – масштаб производства и востребованность такой техники. Очевидно, такая махина не в каждом поле разгуляется. У «Дзержинского» площади и ландшафты вроде как позволяют, потому здесь и проходит испытание опытный образец.

Владимир Лукьянов, генеральный директор ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»:

Работает 4 дня трактор у нас. В принципе, показал себя хорошо, 540 лошадиных сил. Наверное, все-таки такой трактор нам необходим. С учетом наших объемов по нашему предприятию конкретно. Чтобы эта широкозахватная техника работала, чтобы мы могли в оптимальные сроки обрабатывать. Эта техника нам это позволяет делать. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У тебя полей нет для этой техники. Владимир Лукьянов:

У меня много полей для этой техники. У нас этот трактор будет загружен, и не один. Александр Лукашенко:

Сколько же нам надо такой техники в стране?

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

У нас 847 тысяч гектаров полей. Александр Лукашенко:

Подожди, не полей. Сколько надо тракторов? Юрий Горлов

300 тракторов. Александр Лукашенко:

300? Не 302? Юрий Горлов

Нет, 300 тракторов достаточно будет. Мы говорили с заводом. Александр Лукашенко:

Сколько ты можешь выпустить и за какое время? Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

В этом году мы планируем закончить полностью испытание и в 2027-м перейти в серию.

В АПК, как и в военном деле, какой бы чудесной техника ни была, если ее в битву за урожай гнать без тактики – не победить. Президент только на первый взгляд акцентирует внимание на мелочах и частностях. Но если знать, что от этого зависит себестоимость того, что едим, то становится интереснее.

Александр Лукашенко:

Я наблюдаю за тем, как мы работаем на земле. Это уже профессиональная привычка. Отвратительно, особенно пахота. Они так вспашут, и даже у него, что как будто война. Хренину не надо никакие окопы рыть, все нормально. А потом, сколько надо денег, чтобы почву выровнять, как у него издали мы смотрим это поле, и посеять?! Это ж выровнять надо. Я наблюдаю, когда на клочке земли, где 4-5 гектаров поле, есть у него и такие – вдоль дороги и так далее – работает мощная техника. Он же плуг зацепит 12-корпусный или 9, как развернется – окопы. Вот я чего боюсь. Что они эту технику возьмут. Но тактика должна быть работы в поле своеобразная. Применимо и к другим сферам, но если сегодня говорим об АПК и механизации, то нельзя не затронуть и кадры, которые от земли все дальше. Данность, но ее под силу поменять.

Александр Лукашенко:

И доить коров. Ну в Минском районе не проблема. Тут еще люди есть. Я смотрю, часто проезжаю. Думаю: посмотрю, люди участки забирают в деревнях, и как Кушнаренко их на почву тянет, сельхозназначения земли, или в деревнях. Я несколько участков держу на контроле. Они как были, год пустовали, так и сейчас пустуют. А участки шикарные. Я как деревенский человек. Рядом Минск, я тут рядом живу, безопасность полная. Выехать можно в любое время куда угодно. Вон Сырова. Где твоя? Здесь твой дом? Она ездит, и нормально ей. Но это же родительский дом, да?